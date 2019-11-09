Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т388,8, а продажи – Т390,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 388,4, а продают по Т390.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,6, а продажи – Т389,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т388,29.