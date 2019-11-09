Нур-Султан. 9 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на ближайшие три дня в Нур-Султане и четырех областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В Нур-Султане 10 ноября ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15 метров в секунду», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 80-85%.

«10 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ночью местами низовая метель, ветер северный, северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

10 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

«Утром и днем 10 ноября в Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», добавили в «Казгидромете».

10-12 ноября в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-западный, северный с переходом на северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.