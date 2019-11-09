Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Согласованный с властями митинг состоялся в Нур-Султане, сообщают государственные СМИ.

В Нур-Султане в парке «Жеруйык» состоялся митинг. На его проведение местными исполнительными органами дано разрешение. Митинг проходил с 14.00 до 16.00. Люди пришли на акцию с различными плакатами. Они говорили о соблюдении прав и свобод всех граждан, о необходимости ведения парламентской республики и борьбе с коррупцией. Выступающие также высказывали свои пожелания по поводу реформ избирательной системы, независимости судебной власти и верховенства права.

Напомним, в Алматы сегодня прошел несанкционированный митинг. Собравшиеся выступили за политические реформы.