Оперативно найти причину отключения света в Акорде поручили минэнерго

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ — Оперативно найти причину отключения света в Акорде поручили министерству энергетики (МЭ) РК, передает корреспондент агентства.

«Проведено первое заседание специальной комиссии, созданной по поручению президента Касыма-Жомарта Токаева, для определения причин отключения электроэнергии на левобережье Нур-Султана и принятия превентивных мер для решения данной проблемы. В рамках заседания министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов», — сообщили в пресс-службе премьер-министра РК в понедельник.

Также сообщается, что работа комиссии продолжается в оперативном режиме.

Ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.