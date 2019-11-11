Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Досудебное расследование начато по факту отключения света в Акорде.

«С 9 на 10 ноября на подстанции «Левобережная» на левом берегу Нур-Султана произошла авария. От подачи электроэнергии был отключен ряд государственных объектов и жилых комплексов. При оперативных мероприятиях комитета по чрезвычайным ситуациям, акимата столицы и всех аварийных служб неполадки были устранены. По факту аварии департаментом полиции (ДП) Нур-Султана начато досудебное расследование по статье 292 УК РК по факту нарушения правил пожарной безопасности. Досудебное расследование поручено оперативно-следственной группе ДП Нур-Султана. Ход расследования взял на контроль министр внутренних дел (…) Ерлан Тургумбаев», — сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов в понедельник.

Он отметил, что в ходе проведения досудебного расследования с участием специалистов будут проведены осмотр подстанции, будут установлены причины аварии и по результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение.

«Расследование только началось. Специалисты и следователи приступили к осмотру места аварии и к установлению причин аварии, и по результатам первоначальных следственных действий мы вам сообщим дополнительно. (…) Срок досудебного расследования составляет два месяца, то есть по истечению двух месяцев мы должны уложиться и провести все следственные действия и решить вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», — резюмировал Адилов.

Ранее сообщалось, что Акорда, парламент и правительство почти сутки были без центрального электроснабжения в Нур-Султане. Централизованное электричество в центральном районе Левобережья отключилось после пожара на подстанции, в результате чего в ночь на 10 ноября ряд главных зданий страны перевели на резервное электропитание.

Позднее Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром и при необходимости передать правоохранителям дело об отключении света в Акорде.

В пресс-службе премьер-министра РК позднее сообщили, что проведено первое заседание спецкомиссии, в рамках которого «министерству энергетики поручено оперативно провести экспертизу для определения причин отключения электроэнергии, отмечена необходимость проведения соответствующей ревизии, чтобы в будущем исключить повторения подобных фактов».