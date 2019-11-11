Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане и Шымкенте, в Алматы дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на южный 5-10 метров в секунду. Днем -8-10, ночью -16-18.

В Алматы переменная облачность, временами дождь, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днем +4+6, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем +8+10, ночью 0-2.