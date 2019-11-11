«Здесь очень мало права и очень много политики»

Сетевые СМИ о деле Константина Сыроежкина

«Просим освободить осужденного в Казахстане как «шпиона» ученого-китаиста К.Сыроежкина, — обращение к президентам Назарбаеву, Токаеву, Путину, Синь Цзиньпину» — Обращение представителей научно-экспертного сообщества и творческой интеллигенции.

«Уважаемые господа Президенты!

Очень просим проявить милосердие и сделать все возможное в Ваших силах для того, чтобы всемерно и в кратчайшие сроки помочь известному во всем мире и авторитетному ученому-китаеведу, доктору наук, профессору, гражданину России (Указ Президента РФ от 02.07.2005г. № 770 «О приеме в гражданство РФ» (п.№101), бывшему гражданину Казахстана (лишен гражданства РК решением суда от 07.10.2019г.) Сыроежкину Константину Львовичу, 1956 г.р., выпускнику Высшей школы КГБ СССР.

7 октября 2019 года он был осужден в Казахстане по статье 175 ч.1 уголовного кодекса «Государственная измена» и приговорен к 10 годам лишения свободы. К.Л.Сыроежкин не признал своей вины. Следствие и суд были закрытыми, а также, на наш взгляд, крайне несправедливыми и предвзятыми. Доказательства вины К.Л.Сыроежкина общественности представлены не были.

К.Л.Сыроежкин – выдающийся по мировым меркам профессионал, талантливый ученый, внесший весомый научный вклад в развитие Казахстана, Центральной Азии и России, их отношений с Китаем и многими другими странами.

Наше серьезное беспокойство вызывает не только нелепость самого обвинения, крайняя жестокость и очевидная несправедливость вынесенного приговора, но и то, что К.Л.Сыроежкин испытывает большие проблемы со здоровьем. По сути десятилетний срок приговора равносилен смертному приговору для К.Л.Сыроежкина.

С учетом всего этого и многого другого, что невозможно выразить словами, мы очень просим Вас применить всю Вашу власть и весь Ваш авторитет для того, чтобы К.Л.Сыроежкин в самые кратчайшие сроки был освобожден, помилован, прошел серьезную реабилитацию и вернулся к научной деятельности.

4 ноября 2019 года».

178 представителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России, Беларуси, Украины, Индии, Пакистана, Японии, Франции, Великобритании, Бельгии, Германии, Италии, Канады и США. Сбор подписей продолжается.

Константин СЫРОЕЖКИН. (Фото:Lenta.ru)



«Почему КНБ утаивает от общественности суть обвинений в отношении Константина Сыроежкина?» — Осужденный на 10 лет якобы за разглашение государственных тайн главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) и признанный во всем мире китаевед Константин СЫРОЕЖКИН подал апелляционную жалобу. Об этом сообщил в эфире дискуссионного клуба Polyton в минувший четверг политолог и глава центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей ЧЕБОТАРЕВ.

«Я могу только сказать, поскольку я общаюсь с его близкими друзьями, что вроде как его уговорили все-таки подать на апелляцию, я думаю, это правильно», – отметил Андрей Чеботарев в дискуссии с Сергеем Дувановым, ветераном КНБ Аратом Нарманбетовым и правозащитником Галымом Агелеуовым.

Он не исключил вероятности того, что Константин Сыроежкин мог стать жертвой борьбы различных группировок внутри спецслужб или правящей элиты. Правда, скептически отнесся к версии о том, что ученый мог попасть под жернова интриг между двумя президентами, тема которых стала в последнее время достаточно популярной.

Да, Константин Сыроежкин был научным консультантом Касым-Жомарта Токаева, когда тот защищал свою докторскую диссертацию по Китаю, но это вовсе не повод для его преследований. Тем более, что санкционирован арест был еще до президентской кампании в феврале этого года, и решение об этом, скорее всего, принимал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

Роковым для ученого, по мнению Андрея Чеботарева, могло стать то, что он работал в качестве главного научного сотрудника КИСИ. Если бы он состоял в частной организации, то может быть все бы обошлось. Однако даже будучи аналитиком, готовившим записки для президента и первых лиц государства, он был лишен доступа к секретной информации и документации.

Арат Нарманбетов со своей стороны назвал эту ситуацию наиболее ненормальной за весь срок государственной независимости, «когда Константина Сыроежкина арестовывают, долго держат в СИЗО, содержат в тайне и не говорят, шпион какого он государства — или России, или Китая. Это даже, я бы сказал, явная «подстава», потому что вносит определенное напряжение в отношения между этими странами».

Нарманбетов считает, что это может вызвать большие последствия, так как в секрете произошедшее долго не удержишь и оно все равно выйдет наружу и станет известно в деталях гражданам. Правда, Арат Нарманбетов говорит, что этот вопрос, возможно, разрешится в течение одного – двух лет, тем более, что Сыроежкин является гражданином России и, очевидно, что будут какие-то послабления или он будет в последующем окончательно освобожден.

В целом, сейчас мнения целого ряда экспертов сводятся к тому, что данная ситуация, которая сложилась вокруг Константина Сыроежкина и Баглана Майлыбаева является недопустимой, когда людей арестовывают по сомнительным обвинениям, а судебные процессы проходят в абсолютной секретности. Это вызывает все больший резонанс, что приводит к появлению все новых публикаций и материалов на эту тему.

В частности, публицист Гульнара Бажкенова в своей статье «Секретные материалы, или Кого предали Майлыбаев и Сыроежкин» в журнале Esquire выразила мысль, которую разделяют сейчас многие.

«Но в том то и дело, что все это не имеет значения. Был Сыроежкин лоббистом иностранных интересов или действительно агентом – вопрос несущественный. Когда вы молча, только на основании собственной воли и силы, заключаете человека на десять лет в тюрьму, вопрос о его виновности или невиновности становится неважным. Вы можете признать его кем угодно в своем закрытом суде фактически без права на защиту и назвать в коротком на пару слов релизе хоть изменником родины, хоть предателем. Но он всего лишь ваша жертва. Бедный, бесправный человек в железной маске», – считает Гульнара Бажкенова.

«Жовтис надеется на перемены за время подачи и рассмотрения апелляции по делу Сыроежкина» — Может, за время подачи и рассмотрения апелляции по делу китаеведа Константина СЫРОЕЖКИНА что-то изменится, надеется юрист, правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ) Евгений ЖОВТИС.

«Я думаю, что первая реакция Константина Львовича на приговор была эмоциональной, что было связано и с полной засекреченностью дела, и с тем, что он ко дню вынесения приговора уже несколько месяцев находился в СИЗО ДКНБ, где контактировал только со следователями, сотрудниками СИЗО и время от времени со своим адвокатом, и с возможным отчаянием от невозможности доказать свою правоту. С моей точки зрения, подавать апелляционную жалобу в любом случае надо, потому что это какой-никакой выигрыш времени до этапирования для отбывания наказания в учреждение полной безопасности в Житикару. Может, за это время что-то изменится», — прокомментировал Жовтис для КазТАГ заявление директора центра актуальных исследований «Альтернатива» политолога Андрея Чеботарева о том, что Сыроежкина уговорили подать на апелляцию.

В случае Сыроежкина, отметил спикер, речь идет о каких-то аналитических работах, сделанных по заказу, что делает любой ученый-исследователь или аналитик по заказу различных научных журналов, исследовательских центров и так далее.

«Сыроежкин не является владельцем госсекретов, хотя, возможно, имел доступ к данным ограниченного доступа. Часто, когда исследователь такого уровня делает аналитическую работу, основанную даже на данных из открытых источников, он неизбежно делает выводы на основе всего своего знания», — уточнил Жовтис.

А дальше, продолжил эксперт, уже спецслужбы могут интерпретировать такие работы под углом зрения национальной безопасности и, при большом желании, к чему-то «прикопаться».

«Можно только догадываться, но дело Сыроежкина сильно похоже на дела ученых в соседней России – Валентина Моисеева, Игоря Сутягина, Валентина Данилова, Владимира Лапыгина и других. Данилов и Лапыгин как раз обвинялись в передаче госсекретов Китаю. Правда, во всех тех делах речь шла не о политологах, а о сотрудниках различных исследовательских институтов в области ракетостроения, аэрогазодинамики и так далее. То есть речь шла об исследованиях в области вооружений или смежных отраслей. А вот, чтобы политологов за исследования приговаривали, это что-то новое», — подчеркнул собеседник агентства.

На просьбу дать свой прогноз по делу Сыроежкина, спикер заметил, что «не хочется гадать». «Здесь очень мало права и очень много политики», — подытожил Жовтис.

«Почему Сыроежкину назначили самое жесткое наказание в сравнении с другими известными «предателями родины»» — Казахстанский политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ рассказал, почему Константину СЫРОЕЖКИНУ назначили самое серьезное наказание в сравнении с другими известными обвиняемыми в госизмене и есть ли у него шанс избежать или смягчить наказание – Приговор действительно довольно жесткий. Но, с другой стороны, по этой статье это минимальная планка, по-моему, там наказание идет от 10 лет и выше. Получается, меньше ему дать не могли, если обвиняли по этой статье. Я думаю, что ситуация будет более ясная, если появится какая-то дополнительная информация. Силовые структуры очень скромно нам рассказали, есть очень большой риск различных домыслов, несуществующих обвинений и прочего.

— По-вашему, есть ли шанс у политолога Сыроежкина на смягчение наказания, учитывая проблемы со здоровьем и возраст?

— Его коллеги надеются на это, насколько я понимаю. Тем более что у него уже пенсионный возраст – 64 года. Хотя ему прописали отбывание срока в колонии максимальной безопасности, приговор в законную силу еще не вступил, и, насколько я знаю, еще может быть обжалование.

И отчасти все зависит от дальнейших действий, которые будут разворачиваться вокруг этого резонансного дела. Вполне возможно, что будет проявлена какая-то добрая политическая воля, либо общественность попросит если не разъяснить ситуацию, то какие-то точки над «i» расставить. Потому что сейчас вопросов больше, чем ответов.

Александр ГРИГОРЯНЦ – «Евгений Жовтис раскрыл причины ареста Константина Сыроежкина и рассказал, есть ли у него шансы выйти на свободу» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным правозащитником Евгением ЖОВТИСОМ, который рассказал некоторые подробности об аресте казахстанского ученого — Во-первых, хотелось бы отметить, что г-н Сыроежкин является гражданином России, и ему инкриминируют не государственную измену, а шпионаж. Государственная измена касается только казахстанских граждан.

Во-вторых, я хорошо знаком с Константином Львовичем, и у меня складываются серьезные сомнения касательно обвинений в его адрес о шпионаже. Хоть никакой предметной информации нет, но я знаком с целым рядом подобных дел, которые возбуждались против ученых в России. Там подобные шпионские скандалы и госизмены за последние несколько лет стали широкой практикой.

С одним случаем я хорошо знаком: суть в том, что там сведения, которые рассматривались как шпионаж и передача секретной информации другим государствам, на самом деле были взяты ученым из открытых источников. Они были им лишь обработаны и проанализированы.

У меня складывается ощущение, что к Константину Львовичу возможен такой же подход. Какая-то информация, которую он получал в качестве аналитика из открытых источников, была обработана, где-то опубликована или кем-то обменяна, и это, видимо, представлялось как некий шпионаж.

— Как с ним должны обойтись, если он является гражданином России? Должны ли власти его депортировать и рассматривать дело в другой стране?

— Здесь никаких проблем нет, потому что Уголовный кодекс Казахстана не только для здешних граждан, он для всех, несмотря на гражданство человека. Все эти процессы проходят абсолютно законно.

— Учитывая гражданство Константина Сыроежкина, оказывается ли ему какая-либо поддержка со стороны соседнего государства?

— Со стороны Российской Федерации ему предоставляют консульскую помощь, а юридическую помощь ему оказывают казахстанские адвокаты. Российское консульство может помочь с наймом адвоката либо привезти сюда юридических консультантов из соседней страны, но практиковать они не могут.

Это дозволено только казахстанским адвокатам, которые имеют лицензию на занятие адвокатской деятельностью в нашей стране и являются членами Казахстанской коллегии адвокатов.

— Учитывая всю тяжесть ситуации, удастся ли если не оправдать, то хотя бы смягчить приговор?

— По моему опыту, над такими статьями, как государственная измена и шпионаж, особенно когда речь идет об иностранном государстве, политика довлеет больше, чем право. Я думаю, это будет больше политический контекст, чем правовые компоненты.

Но, опять же, мы ничего не знаем о сути обвинения, о доказательствах, и, боюсь, мало чего узнаем. Так как речь идет о государственных секретах, процесс, скорее всего, будет закрытым. И мы мало что узнаем, для того чтобы оценить, насколько все это обоснованно, доказательно, какие есть смягчающие обстоятельства и варианты.

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