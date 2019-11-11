Алматы. 11 ноября. КазТАГ – «Сбербанк Казахстан» отмечен престижной наградой от американского Citibank, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Один из крупнейших банков мира Citibank N.A. («Ситибанк») ежегодно отмечает лучшие банки в различных странах за высокое качество оформления платежей и переводов денег. По итогам 2018 года «Сбербанк Казахстан» стал обладателем престижной награды Straight Through Processing Excellence Award за высокий уровень автоматизации (STP) при сопровождении Citibank платежей банка в минувшем году», — сообщили в казахстанском «Сбербанке».

Одним из основных критериев для присуждения награды является высокое качество формирования платежей казахстанским финансовым институтом в соответствии с международными стандартами, что позволяет банку-корреспонденту обрабатывать их в автоматическом режиме.

«В 2018 году доля STP достигла 97% по межбанковским платежам и 95% по платежам клиентов банка, что позволило значительно ускорить процесс обработки платежей и создать предельно комфортные условия для клиентов и партнеров «Сбербанка Казахстана», — отметили в финучреждении.

Отметим, что «Сбербанк Казахстан» не впервые получает признание глобального лидера финансовой сферы, награда Citibank за высокий уровень автоматизации платежей в USD и EUR была присуждена казахстанскому банку в шестой раз.

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу «Сбербанк». Банк 13 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 сентября 2019 года занимает второе место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 99 структурных подразделений, 17 из которых – являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.