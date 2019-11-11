Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Первое за 20 лет сокращение производства мяса ожидается по итогам 2019 года в мире, сообщает пресс-служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

«Мировое производство мяса сократится в 2019 году впервые за более чем два десятилетия, что обусловлено вспышкой африканской чумы свиней в Китае, уничтожающей стада свиней. Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота (КРС), овец, птицы и свиней составит 335 млн тонн в весовом эквиваленте туши, что на 1% ниже, чем в предыдущем году», — говорится в продовольственном прогнозе ФАО.

В организации пояснили, что спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае как минимум на 20%, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства.

«Производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается, вырастет на 17% за год, в то время как общее производство мяса в стране сократится на 8%», — уточнили в ФАО.

На свинину, как правило, приходится более трети мирового производства мяса, на домашнюю птицу – 39% и на говядину – 21%.

«Мировое производство птицы, на которое приходится большая доля от общего объема производства мяса, чем на свинину, равно как и производство говядины и баранины должно вырасти в этом году, при этом наиболее заметный рост ожидается в Аргентине, Бразилии, Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. Прогнозируется, что мировой товарооборот мясными продуктами вырастет на 6,7% в этом году, в противовес тенденции к снижению, наблюдаемой для многих продовольственных товаров», — сказано в прогнозе.