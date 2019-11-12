Аким ЗКО пообещал прислушаться к мнению уральцев в вопросе строительства моста через Чаган

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев пообещал прислушаться к мнению жителей Уральска в вопросе строительства моста через реку Чаган, передает корреспондент агентства.

«По мосту через реку Чаган. Скажем так: мост нужен. Сейчас вам показывал, что мы планируем строить там большой микрорайон, где будет размещаться много жителей и организаций. (…) Но, в любом случае, к мнению жителей города мы будем прислушиваться. Здесь проект большой, затрагивает, конечно, всех жителей города, поэтому власть сама единолично решение принимать не будет», — заверил Искалиев во вторник в СЦК.

Областной аким надеется, что общественность согласится с новым вариантом проекта.

«К единому мнению мы не пришли еще. Но сейчас процесс идет к обсуждению. Был предложен один вариант. Общественность его не поддержала. Сейчас предлагается другой вариант. И вот в конце ноября будет еще одно обсуждение с населением, на котором, я надеюсь, мы придем к единому мнению», — резюмировал он.

Напомним, 15 октября сообщалось, что жители Уральска, недовольные планами местных властей массово вырубать деревья, решили создать гражданское движение. Горожане однозначно выступают против вырубки деревьев и части центрального парка. Они призвали городские власти пересмотреть проект и найти альтернативное решение. 7 ноября стало известно, что акимат Уральска вопреки резонансу не намерен отказываться от вырубки 1,5 тыс. деревьев.