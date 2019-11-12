Более Т450 млн обещают экономить ежегодно за счет оптимизации штата минобороны РК

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – О планах экономить ежегодно более Т450 млн за счет оптимизации штата министерства обороны рассказал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву глава оборонного ведомства Нурлан Ермекбаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Министр обороны отчитался о проведении первого этапа функционального анализа деятельности центрального аппарата ведомства. По его словам, в результате оптимизировано более 300 штатных единиц министерства, генерального штаба и местных органов военного управления, за счет чего с 2020 года ежегодная экономия составит более Т450 млн. Эти средства будут направлены на материальное стимулирование воинского состава», — говорится в сообщении во вторник.

Как отмечается, Ермекбаев также рассказал об итогах очередного армейского призыва, подготовке к зимнему периоду обучения и переводе военной техники на зимний режим эксплуатации. Кроме того, были затронуты вопросы развития сил воздушной обороны и военно-морских сил, подготовки к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также социальной защиты военнослужащих.

«В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал министру обороны ряд конкретных поручений, направленных на приведение вооруженных сил страны в соответствие с требованиями современности», — добавили в Акорде.