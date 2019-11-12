Комитет МИИР РК распространил опровержение информации самого МИИР о переговорах по SSJ-100

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития распространил опровержение информации того же министерства о переговорах авиакомпании SCAT по покупке самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), передает корреспондент агентства.

«На уровне государственных органов такие переговоры не ведутся. При этом парк отечественных авиакомпаний в основном состоит из воздушных судов западного производства. На сегодняшний день планами обновления парка отечественных перевозчиков воздушные суда данного типа не предусматриваются. По имеющейся информации, казахстанские авиакомпании не имеют договоренностей с российской стороной по приобретению воздушных судов SSJ-100», — утверждается в сообщении в среду.

Так в КГА прокомментировали информацию МИА КазТАГ, которое 11 ноября со ссылкой на мининдустрии и инфраструктурного развития сообщило о том, что казахстанский SCAT ведет переговоры о покупке российских самолетов SSJ-100.

«По информации авиакомпании SCAT, в начале 2015 года ПАО «Гражданские самолеты Сухого» проведена презентация самолетов SSJ-100 для авиакомпании. После изучения коммерческого предложения с требуемыми техническими характеристиками был заключен договор о поставке (аренды) новых воздушных судов SSJ-100 в период 2016-2018 годов. В связи с истечением срока договора поставка самолетов SSJ-100 не осуществилась. С сентября текущего года переговоры возобновились», — говорится в ответе МИИР на официальный запрос МИА КазТАГ

В ведомстве, отвечая на запрос агентства, уточнили, что в рамках государственной программы инфраструктурного развития Казахстана «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы обновление парка воздушными судами SSJ-100 отечественными авиакомпаниями не планируется. Отдельно в ответе подчеркивается, что МИИР не вмешивается в переговоры авиакомпаний о покупке воздушных судов того или иного производителя.

«В соответствии с законом РК «О транспорте РК», государственные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в этой связи покупка самолетов является сугубо частным вопросом казахстанских авиаперевозчиков».

Однако, если верить российским СМИ, власти Казахстана готовы одобрить сделку по покупке российских самолетов SSJ100, но выставили Москве условие.

«Авиационные власти страны готовы выдать разрешение на сделку лишь при условии дальнейшего продления разрешения на беспошлинный ввоз средне- и дальнемагистральных самолетов Airbus и Boeing на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нынешний документ действует до 2032 года», — говорится в российских СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы отечественные авиакомпании планируют обновить парк воздушных судов на 64 единицы: Air Astana (Fly Arystan включительно) – на 36 воздушных судов, SCAT – на пять, Qazaq Air – на три, еще 20 воздушных судов пополнят авиапарки местных воздушных линий.