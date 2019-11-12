Авиакомпания в ближайшие пять лет не рассматривает вопросы приобретения SSJ-100 – SCAT

Алматы. 12 ноября. КазТАГ — Владимир Радионов. Авиакомпания SCAT в ближайшие пять лет не рассматривает вопросы приобретения самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО «Авиакомпания SCAT» Виктория Старожилова.

«Авиакомпания SCAT перманентно работает над вопросами расширения и обновления собственного парка воздушных судов. Но в ближайшие пять лет авиакомпания не рассматривает вопросы приобретения воздушных судов SSJ-100», — сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании во вторник

При этом она подтвердила, что в 2015 году авиакомпанией был заключен договор аренды воздушных судов с ПАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«По условиям договора подписание основного соглашения в отношении аренды воздушных судов SSJ-100 планировалось не позднее августа 2016 года. По истечении сроков основное соглашение так и не было подписано. В сентябре 2019 года ГСС направил очередное предложение о предоставлении в аренду воздушных судов SSJ-100. Авиакомпания со своей стороны проанализировала условия и направила ответное письмо об отсутствии интереса к заключению сделки», — говорится в официальном комментарии пресс-службы авиакомпании.

Ранее комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития распространил опровержение информации того же министерства о переговорах авиакомпании SCAT по покупке самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Напомним, 11 ноября МИА КазТАГ со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило о том, что казахстанский SCAT ведет переговоры о покупке российских самолетов SSJ-100.

«По информации авиакомпании SCAT, в начале 2015 года ПАО «Гражданские самолеты Сухого» проведена презентация самолетов SSJ-100 для авиакомпании. После изучения коммерческого предложения с требуемыми техническими характеристиками был заключен договор о поставке (аренды) новых воздушных судов SSJ-100 в период 2016-2018 годов. В связи с истечением срока договора поставка самолетов SSJ-100 не осуществилась. С сентября текущего года переговоры возобновились», — говорится в ответе МИИР на официальный запрос МИА КазТАГ

В ведомстве, отвечая на запрос агентства, уточнили, что в рамках государственной программы инфраструктурного развития Казахстана «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы обновление парка воздушными судами SSJ-100 отечественными авиакомпаниями не планируется. Отдельно в ответе подчеркивается, что МИИР не вмешивается в переговоры авиакомпаний о покупке воздушных судов того или иного производителя.

«В соответствии с законом РК «О транспорте РК», государственные органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность транспортных предприятий, в этой связи покупка самолетов является сугубо частным вопросом казахстанских авиаперевозчиков».

Однако, если верить российским СМИ, власти Казахстана готовы одобрить сделку по покупке российских самолетов SSJ100, но выставили Москве условие.

«Авиационные власти страны готовы выдать разрешение на сделку лишь при условии дальнейшего продления разрешения на беспошлинный ввоз средне- и дальнемагистральных самолетов Airbus и Boeing на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нынешний документ действует до 2032 года», — говорится в российских СМИ.

Как сообщалось ранее, в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» на 2020-2025 годы отечественные авиакомпании планируют обновить парк воздушных судов на 64 единицы: Air Astana (Fly Arystan включительно) – на 36 воздушных судов, SCAT – на пять, Qazaq Air – на три, еще 20 воздушных судов пополнят авиапарки местных воздушных линий.