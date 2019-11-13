Казахстанские банки с общей долей рынка более 15% имеют серьезные проблемы

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Несколько казахстанских банков, общая доля рынка которых превышает 15%, имеют серьезные проблемы, унаследованные из прошлых периодов, заявляет международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

«Исходя из МСФО 9 на конец 2018 года, мы оцениваем несколько банков (с общей долей рынка более 15%), как имеющие серьезные проблемы с наследием. К ним относятся чистые кредиты третьего уровня (Т600 млрд), чистые кредиты второго уровня (Т250 млрд) и непрофильные активы (Т150 млрд) на общую сумму 2,7х собственного капитала этих банков», — говорится в отчете агентства по банкам Казахстана за III квартал 2019 года, охватывающего 24 банка, что составляет 99% активов системы.

Коэффициент неработающих кредитов в секторе в III квартале не изменился и составил, по данным Fitch, 11,3% от общего объема кредитов.

«Мы полагаем, что реальное количество проблемных активов, по крайней мере, в два раза выше», — говорится в документе.

Способность банков поглотить убытки от обесценения активов неравномерна по сектору. К концу года Национальный банк (НБ) Казахстана планирует завершить обзор качества активов (AQR), который может выявить более обесцененные кредиты и привести к значительным дополнительным потребностям в резервировании в некоторых банках, отмечают аналитики агентства.

По словам главы Нацбанка Ерболата Досаева, программа поддержки возможна в I квартале 2020 года, хотя ее рамки и объем пока не определены, напоминает Fitch.

«Мы считаем, что некоторые банки могут получить государственную поддержку в форме субординированного долга от Нацбанка или выкупа проблемных активов», — отмечает Fitch.

Средние показатели кредитоспособности по секторам оставались стабильными в течение квартала, хотя между банками наблюдаются значительные расхождения, особенно в отношении прибыльности и достаточности капитала.

Собственный капитал (ROAE) в III квартале составил 28%, и 16 из 24 банков опубликовали годовой показатель ROAE с двузначным числом при поддержке постепенного сокращения затрат на финансирование (4,1% в III квартале 2019 года, 100 базисных пунктов в годовом исчислении) в банковском секторе. Средний показатель уровня 1 по секторам составил 17,7% на конец III квартала.

Достаточность капитала рассматривается в контексте потенциальных проблем качества активов. Ликвидные активы составляли высокие 50% от общих обязательств сектора, и Fitch считает, что ликвидность в целом приемлема, за исключением нескольких очень мелких банков.