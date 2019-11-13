Казахстанский экспорт в сентябре 2019 года подешевел на 4,6%, импорт подорожал на 1%

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Цены на казахстанский экспорт в сентябре 2019 года за месяц понизились на 4,6%, на импорт повысились на 1%, а с начала года – понизились на 2,3% и повысились на 5,7% соответственно, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Согласно статданным, за январь-сентябрь цены экспортных поставок снизились на ферросплавы на 19,4%, хромовые руды – на 15,8%, цинк – на 9,9%, нефть – на 0,2%, повысились на железные руды на 36,2%, уголь – на 17,2%, свинец – на 9,4%, изделия из черных металлов – на 7,4%, прокат черных металлов – на 7%.

Увеличение цен отмечено на пшеницу на 19,1%, ячмень – на 1,8%, шерсть – на 1,6%, их уменьшение на хлопок на 3%.

Из импортируемой продукции овощи подорожали на 40,4%, рис – на 10,2%, кондитерские изделия – на 10%, масло растительное – на 8,5%, кофе – на 8,4%, рыба – на 8,1%, какао – на 7,6%, табак – на 6,8%, макаронные изделия – на 6,1%, мясо птицы и чай – по 4,6%, фрукты и орехи подешевели на 7,7%, сахар – на 6,4%.

Цены на обувь стали выше на 10,7%, фармацевтическую продукцию – на 10,2%, пластмассу – на 8,1%, текстильные изделия – на 8,7%, строительные материалы – на 6,7%.