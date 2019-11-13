Если верить Эмомали Рахмону, К.-Ж.Токаев распорядился на высоком организационном и содержательном уровне отметить юбилей одного из «славных сынов таджикского народа»

К вопросу о том, насколько таджикский президент может быть прав в данном случае

В августе появилась информация о том, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева создана Государственная комиссия по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. Вот текст указа президента РК: «В целях обеспечения празднования в 2020 году на высоком организационном и содержательном уровне 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби (далее – Государственная комиссия) согласно приложению. 2. Рабочим органом Государственной комиссии определить Министерство образования и науки Республики Казахстан. 3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года; 4. Государственной комиссии: 1) утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби; 2) принять иные меры по реализации настоящего Указа. 5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания».

Возникает своего рода коллизия. Дело в том, что Таджикистан и таджики гордятся именем Абу Насра аль-Фараби и считают его наследие своим национальным достоянием. Это ясно и недвусмысленно указано в книге Эмомали Рахмона «Таджики в зеркале истории». В этом масштабном программном труде президента Таджикистана, переведенном на самые разные языки и изданном во множестве стран от Египта до Франции, говорится так: «Трудно представить такие науки, как астрономия, математика, естествознание, философия без величайших открытий и достижений Омара Хайяма, АльБеруни, Аль-Хоразми, Имома Тирмизи, Закария Рози, Фороби и других. Имена этих славных сынов таджикского народа стоят в одном ряду с именами других гениев человечества».

В статье под названием «Культура Таджикистана: Самобытная древняя культура Таджикистана» (https://www.advantour.com/rus/tajikistan/culture.htm) утверждается следующее: «Имена таких самородков как Ибн-Сино, Абу-Райхан Беруний, Ал-Хорезмий, Имом Термезий, Фараби, Рудакий, Фирдоуси, Саади, Омара Хайяма сегодня известны всему миру. А ведь они жили и творили на территории современных государств Таджикистана и Узбекистана. Таджики очень уважительно относятся к той эпохе, когда собственно и сформировалась таджикская нация с общим языком, территорией и культурой». Как видите, тут в числе выдающихся ученых прошлого называется Фараби, и при этом в качестве их нынешних наследников называются Таджикистан и Узбекистан, а Казахстан вообще не упоминается.

С точки зрения современного общественного мнения Таджикистана, сейчас тюркские народы Центральной Азии широко практикуют присвоение себе исторического наследия таджиков. Таджикские интеллектуалы воспринимают такие притязания соседних по региону республик как посягательство на национальное культурное и духовное достояние их народа. Вот что сказано в статье под названием «Исторические мифы стран Средней Азии. Часть 2», которая была опубликована на сайте Asiais.ru всего за три дня до появления вышеупомянутого указа президента РК К.-Ж. Токаева: «Таджикские интеллигенты противопоставляют этому «арийский дух» таджиков, подчеркивают их принадлежность к европеоидной расе. Опираясь на классиков российского и советского востоковедения, таджикские историки и, соответственно, идеологи определили таджиков в качестве единственных законных наследников арийской цивилизации в Центральной Азии. В 2006 году в Таджикистане торжественно отпраздновали Год арийской цивилизации, что, по мнению президента Э.Рахмона, должно было способствовать сплочению нации. Таким образом, именно историческая наука помогает формировать идеологический образ высокой культуры арийцев (то есть таджиков) в противовес образу отсталой кочевой культуры тюрков».

И не надо думать, что противопоставление «образа высокой культуры центрально-азиатских европеоидов в противовес образу отсталой кочевой культуры тюрок-монголоидов» свойственно только таджикскому национальному сознанию и, соответственно, общественному мнению. Их в этом поддерживает ряд европейских интеллектуалов.

Вот что, к примеру, в такой связи написала известная французская журналистка Мари-Люс Васкес в статье под названием «Quand l’Asie centrale était blanche. Par Claude Lorne» — «Когда Центральная Азия была белой», написанной после просмотра экспозиции казахской культуры, выставлявшейся в музее Guimet: «Люди Запада, которым за пределами бывшей советской республики доводилось сталкиваться с казахами, видели в основном нефтяных магнатов, довольно отталкивающих «жировых людей», напыщенно важничающих в роскошных отелях всего мира. Сопровождаемых, как правило, столь же белокурыми, сколь и юными русскими «малышками». Но было время, начиная со второго тысячелетия до нашей эры, когда Казахстан был доменом не азиатов, а арийцев: скифов или саков, говоривших на фарси. Индоевропейцы по происхождению и языку, описанные Аристотелем, цитировавшим Геродота, как имеющие «светлые и беловатые волосы» и делящиеся на три конфедерации, скифы кочевали с Украины до Алтая. Они подняли разведение и дрессировку лошадей до уровня искусства, перемежая свои странствия монументальными захоронениями и знаменитыми «оленьими камнями», скалами с выгравированными животными мотивами. Обладая редким умением в мастерской работе с металлами, драгоценными и недрагоценными, они также производили оружие, посуду и ювелирные изделия, известные по всей Азии вплоть до Хотана, первого этапа Шелкового пути на западной границе Азии, и вскоре до Европы. Вспоминается грандиозная экспозиция по «Скифскому золоту» в Гран-Палэ в 2001 году».

Таким образом, получается, что мнение таких западноевропейских интеллектуалов, как Мари-Люс Васкес, считающей, что в прошлом «Казахстан был доменом не азиатов, а арийцев: скифов или саков, говоривших на фарси», то есть тех же таджиков, вполне согласуется с тем, что сейчас говорят в Таджикистане. Выходит, таджикский президент Эмомали Рахмон, считающий Фараби одним из «славных сынов таджикского народа», по-своему прав?!

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