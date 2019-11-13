Нацбанк: Казахстан готов впустить на свой рынок банки с капиталом не менее $20 млрд

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Нур-Султан. 24 октября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан готов впустить на свой рынок банки с капиталом не менее $20 млрд, заявил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«Мы у себя на рынке готовы видеть только квалифицированных участников. То есть для банковского сектора прямой капитал материнской организации должен быть $20 млрд, прием депозитов от населения – не менее $120 тыс., то есть предполагаются ограничительные суммы. Для страховых компаний аккумулированная капитализация головной организации должна быть не менее $5 млрд», — сказал Досаев на заседании мажилиса по проекту Закона РК «О ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в сфере финансового рынка», отвечая на вопросы депутата Альберта Рау в среду.

По его словам, с 16 декабря 2020 года иностранным участникам финансового рынка разрешено открытие прямых филиалов в банковском и страховом секторах. По рынку ценных бумаг запрещено открытие филиалов, они должны работать на рынке через создание дочерних организаций.

«Уже на входе и при вступлении мы поставили ограничительные условии, мы хотим увидеть большие капитализированные институты в Казахстане, поэтому здесь больших препятствий, для желающих работать на территории Республики Казахстан, мы не видим», — сказал глава Нацбанка.

Уровень законодательства действительно сегодня разный, уровни внедрения международных стандартов – тоже разный, поэтому Нацбанк предполагает шаг за шагом в банковском, страховом и секторе ценных бумаг к 2025 году снять все, необходимые, по его словам, сегодня барьеры.

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«Специфика финансового законодательства предусматривает, что финансовые регуляторы и центральные банки будут контролировать ситуацию в полном объеме», резюмировал Досаев.

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