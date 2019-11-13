Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Предприятия продолжают негативно оценивать условия кредитования в Казахстане, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«В III квартале 2019 года оценки предприятий относительно ценовых (уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовых (максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию заемщика, требования к обеспечению) условий кредитования остались негативными», — говорится в конъюнктурном обзоре предприятий реального сектора экономики.

При этом, добавил финансовый регулятор, количество предприятий, отмечающих ухудшение условий кредитования, постепенно снижается.

«Средние процентные ставки по кредитам, полученным участниками мониторинга, уменьшились как в тенге, так и в инвалюте (до 12,4% и 6%, соответственно). Приемлемая для предприятий процентная ставка по кредитам в тенге составляет 6,4%, по кредитам в инвалюте – 2,9%», — сказано в документе.