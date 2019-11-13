Среднедушевые номинальные денежные доходы населения РК в сентябре составили Т103 865

Новости 79 0

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана, по оценке, в сентябре 2019 года составили Т103 865 – это на 9,7% выше, чем в сентябре 2018 года, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

Реальные денежные доходы за указанный период увеличились, по данным комстата, на 4,2%.

Также, согласно статданным, в структуре номинальных денежных доходов населения в сентябре 2019 года доходы от наемной занятости составили 71%, доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности – 10,5%, доходы в виде социальных трансфертов – 17,6% и прочие денежные доходы – 0,9%.

Похожие материалы:

  1. Величина прожиточного минимума в Казахстане в октябре повысилась против сентября на 1,3%
  2. Почти 34 тыс человек хотят призвать в армию в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года в РК
  3. Нацбанк: В сентябре больше росли депозиты физлиц — в тенге, а депозиты юрлиц — в валюте
  4. Бродячих животных в Алматы ловят по заявкам от населения
  5. «Ценность для населения» предлагают закрепить в качестве обязательного компонента ГЧП в РК

Новости партнеров

Загрузка...