Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 41 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 ноября в 21.49 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 41 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,2. Магнитуда MPV 3,9», — говорится в сообщении в среду.

Согласно карте, эпицентр располагался южнее Алматы в горах рядом с казахстанско-кыргызской границей. Глубина эпицентра – 15 км. Сведений об ощутимости нет.