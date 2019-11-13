Вопрос передачи функций обучения гражданских летчиков ВИ им. Бегельдинова проработают в РК

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Вопрос передачи функций обучения гражданских летчиков от Академии гражданской авиации военному институту сил воздушной обороны (ВИ СВО) имени дважды героя Советского Союза Талгата Бегельдинова проработают в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«По информации министерства обороны, в случае передачи функций по обучению и подготовке студентов по специальности «летная эксплуатация воздушного транспорта» гражданской авиации от академии в ВИ СВО потребуются дополнительные бюджетные средства на доукомплектование учебными самолетами, тренажерами, учебными корпусами, а также потребуется увеличение штатной численности летно-инструкторского и инженерно-технического состава. В связи с чем, заинтересованным государственным органам поручено дополнительно проработать данный вопрос, по итогам которого уполномоченным государственным органом будет представлена соответствующая информация», — сообщил, отвечая на запрос сенатора Талгата Мусабаева премьер-министр Аскар Мамин.

Он напомнил, что Казахстан, ратифицировав в июле 1992 года Конвенцию о международной гражданской авиации (Чикаго 1944 год), взял на себя обязательства по неукоснительному соблюдению международных стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО), «в связи с чем, все учебные заведения и центры по подготовке авиационного персонала гражданской авиации в республике проходят сертифицированное обследование на соответствие стандартам ИКАО и сертификационным требованиям в сфере гражданской авиации Республики Казахстан».

«В настоящее время академия располагает надлежащей инфраструктурой, материально-технической базой, современными тренажерными комплексами, соответствующими требованиям EASA (FNTP-II Alsim, Boeing-737 и А-320), собственными семью воздушными судами (из них шесть однодвигательных самолетов TECNAM-2002 для визуальных полетов и один двухдвигательный самолет DIAMOND DА-42), профессорско-преподавательским (162 человек, из них семь докторов, два РНD и 23 кандидатов наук) и инструкторским составом, необходимым для качественной теоретической и практической подготовки пилотов гражданской авиации», — уточнил глава правительства.

Как отметил руководитель кабмина, по окончанию обучения, прохождения тренажерной и летной практики студент получает свидетельство коммерческого пилота гражданской авиации (CPL), отвечающее требованиям приложения 1 ИКАО.

«Бюджет академии составляет Т4 млрд, из них на проведение летно-тренажерной практики выделяется Т2 млрд, что составляет половину бюджета. По программе развития академии до 2025 года запланированы денежные средства в размере Т10 млрд на строительство общежития и учебно-тренажерного комплекса с аэродромом», — добавил Мамин.

14 октября Мусабаев, обращаясь с запросом, сообщил, что Академия гражданской авиации первоначальную летную подготовку пилотам-курсантам не дает, «а лишь распределяет их группами по частным учебно-тренировочным центрам – по 5-20 человек». При этом каких-либо открытых конкурсов или тендеров на данную работу среди частных учебно-тренировочных центров, как правило, добавил он, «не проводится». Таким образом, по словам сенатора, вместе со студентами государственного вуза производится и распределение в пользу частных учебно-тренировочных центров финансовых средств, выделенных государством или полученных в частном порядке для первоначальной летной подготовки пилотов-курсантов на реальных учебно-тренировочных воздушных судах. Предлагая передать функции по обучению гражданских летчиков ВИ им. Бегельдинова, Мусабаев заявил, что «дополнительных бюджетных затрат при этом не потребуется».