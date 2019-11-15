Функции минцифрового развития, инноваций и аэрокосмопрома РК хотят значительно расширить

Нур-Султан. 15 ноября. КазТАГ – Функции министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана хотят значительно расширить, передает корреспондент агентства.

Ожидается, что у МЦРИАП появятся следующие функции: утверждение сметных норм, расценок, цен на аэросъемочные, топографо-геодезические и картографические работы, выполняемые за счет бюджетных средств; утверждение правил о техническом обеспечении проведения делимитации и демаркации государственной границы Республики Казахстан по согласованию с комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; утверждение периодичности обновления картографической продукции, создаваемой за счет бюджетных средств; утверждение инструкций по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств; утверждение инструкций, правил, регламентирующих порядок создания, обновления, использования национальной инфраструктуры пространственных данных; утверждение отраслевой системы поощрения; создание и развитие государственной геодезической сети; разработка сметных норм, расценок, цен на аэросъемочные, топографо-геодезические и картографические работы, выполняемые за счет бюджетных средств; разработка правил о техническом обеспечении проведения делимитации и демаркации государственной границы Республики Казахстан по согласованию с комитетом национальной безопасности Республики Казахстан; разработка периодичности обновления картографической продукции, создаваемой за счет бюджетных средств; разработка инструкций по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств; разработка инструкций, правил, регламентирующих порядок создания, обновления, использования национальной инфраструктуры пространственных данных; разработка отраслевой системы поощрения.

Вместе с тем, МЦРИАП намерены лишить функции по ведению дежурной справочной карты с отображением на ней изменений границ между административно- территориальными единицами, а также изменений местности и наименований географических объектов и функции по формированию и ведению национального картографо-геодезического фонда.