Алматы. 15 ноября. КазТАГ – Подозреваемые в краже 80 канализационных задержаны в Туркестанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) региона.

«В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратились руководители одной из фирм о том, что неизвестные люди в течение месяца похитили с улиц 80 люков от колодцев. Каждая украденная крышка оценивается потерпевшими в 13 тысяч тенге, таким образом, общая сумма ущерба составила около Т1 млн. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 (кража) УК РК. (…) В результате разыскных мероприятий полицейские с помощью камер видеонаблюдения, зафиксировавших подозреваемых, задержали двух соучастников преступлений», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Третий подозреваемый находится в розыске.

«Задержанные оказались местными жителями. В настоящее время один из них арестован, второй находится под подпиской. В ходе следствия полицейские выяснили, что воришки похищали крышки от канализационных колодцев, а затем сдавали в пункты приема металла. Вырученные деньги они тратили на свои нужды», — сказано в сообщении.