Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Единую республиканскую базу очередников жилья начали внедрять в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Для обеспечения прозрачности получения жилья и единого системного учета внедряется единая республиканская база очередников. Данные этой базы будут использоваться для определения доступности жилья очередникам, что обеспечит адресность государственной поддержки и эффективность использования государственных средств», — сообщил в понедельник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

Он уточнил, что указанная база внедряется в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер».