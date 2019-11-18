Единую республиканскую базу очередников жилья начали внедрять в Казахстане

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Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Единую республиканскую базу очередников жилья начали внедрять в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Для обеспечения прозрачности получения жилья и единого системного учета внедряется единая республиканская база очередников. Данные этой базы будут использоваться для определения доступности жилья очередникам, что обеспечит адресность государственной поддержки и эффективность использования государственных средств», — сообщил в понедельник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

Он уточнил, что указанная база внедряется в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер».

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