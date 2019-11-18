Но так воспринимают итоги американо-турецкого саммита не только в Турции и не только турецкие средства массовой информации

Издание Hill опубликовало статью Лауры Келли под названием «Turkish media paints White House visit as Erdoğan triumph over Trump» — «Турецкие СМИ характеризуют визит в Белый дом как триумф Эрдогана над Трампом».

В ней говорится так: «Турецкие СМИ используют комментарий президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу того, что президент Трамп «не отреагировал» на возвращение своего нашумевшего письма (направленного ранее лидеру Турции), с тем, чтобы представить этот случай как свидетельство однозначной победы, одержанной им над нынешним хозяином Белого дома.

Заявление Эрдогана о возвращении письма Трампу противоречит предыдущим сообщениям о том, что турецкий лидер выбросил эту корреспонденцию в мусорное ведро после получения.

Айкан Эрдемир, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий и бывший член турецкого парламента, считает, что озвучивание Эрдоганом такого комментария подразумевает адресование (определенного) месседжа в Турцию.

«Эрдоган на самом деле является очень хитрым политиком, поэтому он формулирует свою фразу таким образом, что она при переводе на английский язык выглядит как безобидное высказывание, — поясняет он. — Но когда его сторонники воспринимают этот комментарий по-турецки, находясь в Турции, он может быть интерпретирован как доказательство доминирования Эрдогана над Трампом или даже как нанесение им оскорбления Трампу».

Но так воспринимают итоги американо-турецкого саммита не только в Турции и не только турецкие средства массовой информации.

Издание Foreign Policy опубликовало статью Лары Селигман под названием «How Erdogan Played Trump (Again)» — «Как Эрдоган (опять) перехитрил Трампа».

В нем излагается следующее: «Несговорчивый президент Турции добился предоставления ему трибуны Белого дома с тем, чтобы изложить свои взгляды. А вот президент США мало что получил взамен.

Турецкий президент в среду, стоя рядом с американским президентом Дональдом Трампом в Восточном зале Белого дома после (столь) желанного (для него) приема в Овальном кабинете, получил редкую возможность обратиться к американской публике и миллионам зарубежных (теле)зрителей.

Президент США Дональд ТРАМП и президент Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН. (Фото: Mandel Ngan / AFP via Getty Images)

И было неизвестно, получил ли сам Трамп вообще что-нибудь от всего этого.

Несмотря на то, что Эрдоган явно не считается с западными условностями (покупает российскую боевую технику, отправляет в тюрьмы журналистов, затеял кровопролитное вторжение в северо-восточную Сирию и как бы позволил своим марионеткам — сирийским арабам — беспрепятственно совершать военные преступления), Трамп уделил большую часть своей речи восхвалению турецкого визави.

«Турция, как это общеизвестно, является важнейшим союзником по НАТО и стратегическим партнером США по всему миру», — сказал Трамп, выражая Эрдогану благодарность за его усилия по поддержанию режима прекращения огня на северо-востоке Сирии — хотя в действительности военные действия так и не были прекращены — и за «важный вклад» Турции в осуществление (американской и натовской) миссии в Афганистане и проведение боевых действий против Исламского Государства.

«Я большой поклонник (турецкого) президента», — заявил Трамп.

Пресс-конференция, которая состоялась после переговоров в Овальном кабинете, явилась лишним подтверждением подчинения Трампа воле Эрдогана всего через месяц после того, как он сам вывел американские войска из района на границе Турции с Сирией, создав условия для наступления Турции на YPG (Yekîneyên Parastina — Отряды курдской народной самообороны).

Переговоры в Овальном кабинете, на которых также присутствовала группа влиятельных сенаторов, включая Линдси Грэма, могли представлять собой для двух лидеров хорошую возможность найти общий язык по множеству вопросов, включая покупку Турцией российского РЗК С-400, который угрожает американским истребителям, и потенциальную торговую сделку на $100 миллиардов. Однако ни по одному из этих вопросов договоренностей не было достигнуто.

«Мы говорим об этом постоянно. И сегодня был такой разговор. Мы продолжим говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем урегулировать эту ситуацию», — заявил Трамп касательно покупки С-400, добавив, что они (он сам и его турецкий коллега) поручили своим заместителям «немедленно начать работу над решением проблемы, связанной с приобретением С-400».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. В турецкой прессе некоторые авторы вскользь и в предположительном ключе говорят, что-де Эрдоган и его делегация дали американцам почувствовать свою готовность пойти тем на уступки по вопросу РЗК С-400. Но без конкретных доказательств в подтверждение этого вывода. Поэтому непонятно, насколько серьезно такое предположение может или должно восприниматься.

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