Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 18 ноября. КазТАГ – Курс доллара изменился разнонаправленно в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т387,7, а продажи – Т389,3.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т388,4, а продают по Т390.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т388,5, а продажи – Т389,1.

Официальный курс доллара США, установленный на понедельник Национальным банком Казахстана, составляет Т388,07.