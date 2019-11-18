Мамин о ипотеке под пенсии в ЕНПФ: 54% вкладчиков имеют накопления лишь до Т500 тыс.

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на вопрос депутатов мажилиса об использовании части накоплений в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) для получения ипотечных кредитов, сообщил, что 54% вкладчиков в Казахстане имеют накопления лишь до Т500 тыс., передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Анализ состояния накопительной пенсионной системы показывает, что на сегодня 5,3 млн вкладчиков имеют пенсионные накопления лишь до Т500 тыс. (54% от общего числа), у 1,6 млн. человек – в пределах от Т500 тыс. до Т1 млн (16% от общего количества активных вкладчиков). Таким образом, средний размер пенсионных накоплений граждан составил Т1 040 800, в том числе у мужчин – Т1 164 700, у женщин – Т900 400», — говорится в ответе Мамина на запрос.

Он отметил, что во исполнение послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года правительством изучается вопрос возможности использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений для покупки жилья, получения образования. Для этого, по его словам, под председательством заместителя премьер-министра Бердибека Сапарбаева создана рабочая группа по разработке комплекса мер по дальнейшему совершенствованию пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей, в состав которой вошли депутаты сената и мажилиса, представители заинтересованных государственных органов, общественных объединений, организаций и независимые эксперты.

«На сегодня проведено четыре заседания рабочей группы, на которых рассмотрены предложения по консолидации внебюджетной системы социального обеспечения путем создания единого социального фонда и введения одного социального платежа, повышению эффективности пенсионной системы, а также вопрос переноса срока введения 5% обязательных пенсионных взносов работодателя с 2020 года на 2023 год. Рабочей группой также изучается возможность применения в Казахстане сингапурского опыта по формированию накопительного фонда. Вместе с тем, на сегодня членами рабочей группы окончательные предложения не выработаны и их обсуждение продолжается. Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая важность вопроса, работа по выработке согласованных предложений в данном направлении находится на контроле правительства», — добавил Мамин.

Напомним, 2 сентября Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, поручил правительству до конца 2019 года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, «например, для покупки жилья или получения образования». Позже министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов в кулуарах правительства сообщил, что кабмин совместно с Национальным банком по поручению президента до конца года выработает механизм по снятию части пенсионных накоплений.

16 октября мажилисмены, обращаясь к премьеру Мамину с запросом, отметили, что накопления каждого по отдельности вкладчика вопрос обеспечения граждан жильем не решат, «зато общий размер активов ЕНПФ уже превышает Т10,3 трлн и ежедневно растет». Поэтому, по мнению парламентариев, «логично искать консолидированное решение, то есть через централизованные инвестиции в строительство». Как считают депутаты, это выполнимо «только при полной финансовой прозрачности и отсутствии коррупционных схем при строительстве». Мажилисмены призвали кабмин изучить сингапурский опыт и создать адаптированный под казахстанские реалии единый фонд. По их мнению, создание такого фонда «позволит сократить административные расходы, снизить инвестиционные риски, решить мечту многих казахстанцев иметь крышу над головой, получить достойные образование и пенсии».