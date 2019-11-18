Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Названы регионы-аутсайдеры по освоению средств по программе «Нұрлы жер», передает корреспондент агентства.

«По итогам 10 месяцев по плану финансирования регионам перечислено Т59,3 млрд, освоено Т56,3 млрд, или 96,1%. Низкое освоение средств наблюдается в Туркестанской (36,6%), Западно-Казахстанской (91,8%), Карагандинской (91,3%) областях. Низкое освоение средств при реализации проектов по арендному жилью без выкупа отмечено акиматами Павлодарской (79,9%), Карагандинской (86,5%), Атырауской (89,8%), Акмолинской (90,6%) областями», — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов на заседании правительства в понедельник.

Также он отметил, что имеются риски недостижения плановых показателей по проектам арендного жилья из-за отставаний от графика производства работ в Алматинской (100 квартир), Восточно-Казахстанской (86 квартир), Туркестанской (60 квартир), Мангистауской (73 квартир) и Западно-Казахстанской (18 квартир) областях, акиматом Шымкента не решен вопрос по приобретению 600 квартир для работающей молодежи из-за отсутствия софинансирования из местного бюджета.

«Из доведенных Т50 млрд (освоено Т31 млрд) наблюдается низкое освоение средств по арендному жилью без выкупа для многодетных семей акиматами Павлодарской (59,2%), Мангистауской (81,3%), Атырауской (79,6%) областей», — добавил Атамкулов.