Более Т3,3 трлн вложили в жилищное строительство по программе «Нұрлы жер» c 2017 года

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более Т3,3 трлн инвестировано в жилищное строительство в рамках программы «Нұрлы жер» c 2017 года, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«В рамках программы с 2017 года построено 33,5 млн кв.м нового жилья. Порядка 300 тыс. семей улучшили жилищные условия. На Т1 вложенных государственных средств привлечено Т6 частных инвестиций. Всего инвестировано в жилищное строительство более Т3,3 трлн», — сообщил Атамкулов в понедельник на заседании правительства.

По его словам, сохраняется положительная динамика роста объемов ввода жилья в среднем на 9-10%, в среднем 1 млн кв.м в год.

«Инвестиции увеличивались ежегодно в среднем на 18%, в среднем на Т117 млрд», — отметил министр.

Также он сообщил, что в 2018 году были введены в эксплуатацию 12,5 млн. кв.м жилья или 0,68 кв.м на одного жителя республики.

«Это самый высокий показатель среди стран СНГ. В России – 0,54 кв.м, в Белоруссии – 0,40 кв.м, в Узбекистане – 0,36 кв.м.», — привел пример глава МИИР.

По словам спикера, показатель обеспеченности жильем на одного проживающего достиг 21,9 кв.м.

«Наша цель довести до 30 кв.м к 2030 году», — резюмировал Атамкулов.