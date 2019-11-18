Одобрен проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ — Одобрен проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба министерства финансов (МФ) РК.

«Первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (в Москве – КазТАГ). (…) Советом ЕЭК одобрен проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, направленного на формирование, сохранение и реализацию пенсионных прав трудящихся на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Также сообщается, что одобрено предложение о проработке вопроса формирования карты индустриализации ЕАЭС, которая позволит видеть взаимные планы друг друга и своевременно их корректировать и способствовать формированию производственных цепочек в рамках ЕАЭС.

«По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос о внесении изменений российской стороной в федеральный закон «О внесении изменения в статью 4 закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», которым предлагается дополнить закон РФ от 7 февраля 1992 года №2300-I «О защите прав потребителей» положением о необходимости при продаже отдельных видов технически сложных товаров обеспечивать установку на таких устройствах российского программного обеспечения», — следует из сообщения.

Вместе с тем на совете ЕЭК рассмотрены вопросы функционирования внутренних рынков, международного сотрудничества, таможенного и технического регулирования, цифровой повестки ЕАЭС, санитарных и фитосанитарных мер, заслушана информация ЕЭК о ходе работ по устранению изъятий, ограничений и барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

Кроме того, утверждена повестка очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое планируется провести 20 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, 1 марта МИА КазТАГ сообщало, что соглашение о пенсионном обеспечении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется подписать в 2019 году.

1 мая сообщалось, что представлен проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС.

20 сентября стало известно, что проект соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС представлен на подписание президенту РК.