Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ — Нефтепроявления обнаружены в Туркестанской области, сообщает пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«В Туркестанской области на участке Шокпак в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау впервые обнаружены нефтепроявления, расположенные на малых глубинах», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве уточнили, что поисково-съемочная экспедиция проводила изучение геофизических аномалий в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель.

«С этой целью выполнялось бурение скважин глубиной до 300 м. В 11 из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельно-жидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора», — проинформировали в минэкологии.

Отмечается, что указанные проявления нефти на участке Шокпак – первые в Казахстане в горной местности и имеют важное значение для прогноза нефтегазоносности и Сырдарьинской, и Шу-Сарысуйской впадин.

«Ранее в Шу-Сарысуйской впадине было открыто несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них: месторождения Амангельды и Придорожное. Теперь же Сырдарьинская и Шу-Сарысуйская впадины становятся перспективными на поиск нефти. Разведка и бурение на участках будет продолжено», — резюмируется в сообщении.