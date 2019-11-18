Попавший на видео в пьяном виде сельский аким в СКО накануне подал заявление об увольнении

Петропавловск. 18 ноября. КазТАГ — Попавший на видео в пьяном виде аким Якорского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Кайырболат Чехманов накануне подал заявление об увольнении, сообщил руководитель аппарата акима Кызылжарского района Куаныш Сабралинов.

«Ранее Чехманов неоднократно устно обращался по вопросу освобождения его от должности по семейным обстоятельствам. С заявлением об увольнении по собственному желанию он обратился 14 ноября. Распоряжением акима Кызылжарского района Чехманов уволен по собственному желанию на следующий день 15 ноября. За время работы дисциплинарных взысканий не имел», — сказал Сабралинов журналистам в понедельник.

Накануне в социальных сетях появилась видеозапись

одного из жителей сельского округа, якобы пострадавшего от пьяной езды Чехманова. Автор ролика утверждал, что аким, севший пьяным за руль служебной машины, якобы повредил его забор. При этом сам Чехманов в ответ на обвинения не смог произнести ни слова.

В районном акимате осудили поступок экс-акима.

«Чехманов нарушил нормы Этического кодекса государственных служащих, тем самым подорвав авторитет государственной службы. Поведение экс-акима Кайырболата Чехманова считаю недостойным и дискредитирующим государственную службу. Должность акима сельского округа – важнейший участок в работе с местным населением, поэтому такое поведение считаю недопустимым», — прокомментировал Сабралинов.

По его словам, Чехманов был избран акимом Якорского сельского округа решением Кызылжарской избирательной районной комиссии 20 ноября 2018 года.

В то же время пресс-секретарь акима СКО Тимур Абдрешов сообщил, что аким Кызылжарского района Жанат Садвакасов понес дисциплинарное взыскание.

«Аким области Кумар Аксакалов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и слабый контроль объявил выговор акиму Кызылжарского района», — прокомментировал Абдрешов.

Он также пояснил, что, по уточненным данным, материального ущерба в результате инцидента не установлено.

«Пострадал не забор, а кусты возле дома. Еще будут выяснять», — добавил пресс-секретарь акима СКО.