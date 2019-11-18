В Узбекистане пособие по безработице увеличат вдвое

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Алматы. 18 ноября. КазТАГ — В Узбекистане пособие по безработице увеличат вдвое, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«Пособие по безработице в 2020 году увеличится более чем вдвое и составит 632 тыс. сумов (около $70) в месяц», — заявил первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов на пресс-конференции в международном пресс-клубе.

По последним данным, экономически неактивных граждан в Узбекистане на сегодня 205 тыс. человек, безработица снизилась с 9% до 8%. Количество безработных составило 1,3 млн, а 50 тыс. гражданам выдается пособие по безработице.

Самые высокие показатели по безработице отмечены в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Наиболее низкие зафиксированы в Ташкенте.

100 сумов = Т4,1

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