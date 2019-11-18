Экс-замакима Актюбинской области назначен замруководителя канцелярии премьер-министра РК

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ — Экс-заместитель акима Актюбинской области Олжас Смагулов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, сообщает пресс-служба премьера.

«Распоряжением премьер-министра РК Смагулов Олжас Мухтарович назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Смагулов в разное время работал главным специалистом аппарата акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области, руководителем управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

До назначения замруководителя канцелярии премьер-министра РК с июля 2018 года Олжас Смагулов занимал должность заместителя акима Актюбинской области.