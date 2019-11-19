Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются во вторник на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), в центре и на востоке республики днем местами пройдет сильный снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель, на севере и востоке – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами снег, метель. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура ночью и днем -12-14, днем с дальнейшим понижением.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура днем +9+11, ночью 0-2.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура днем +11+13, ночью -1+1.

В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +7+12, ночью -2+3 (на севере -15).

В Туркестанской области днем местами ожидаются осадки, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +9+14, ночью -3+2.

В Кызылординской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами – туман, гололед. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Атырауской области днем местами ожидаются небольшие осадки, местами – туман, гололед. Днем +1+6, ночью -2-7.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +9+14, ночью -4+1.

В Акмолинской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами – туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -15-20, днем с дальнейшим понижением.

В Северо-Казахстанской области ночью местами ожидается небольшой снег, местами – туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -17-22.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -1-6.

В Актюбинской области местами ожидаются снег, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель. Днем и ночью 0-5, днем с дальнейшим понижением.

В Костанайской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, туман. Днем и ночью -18-23, днем с дальнейшим понижением.

В Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный, местами – метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, гололед. Днем и ночью -2-7, днем с дальнейшим понижением.

В Павлодарской области ночью местами ожидается снег, местами – туман, метель, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -10-15, днем с дальнейшим понижением.

В Карагандинской области днем ожидается снег, местами сильный, ночью местами – снег, местами – туман, метель, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем и ночью -5-10, днем на юге -2.

«В ближайшие сутки на горных реках республики будет наблюдаться колебание водности. На реках севера и востока республики продолжатся охлаждение водной поверхности и усиление ледообразования», — добавили синоптики.