Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет до 11 декабря – МИД РФ

Алматы. 20 ноября. КазТАГ — Очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане пройдет до 11 декабря, сообщает ТАСС.

«Мы серьезно готовимся к этой встрече, которая обещает быть в конце первой декады декабря. Первая декада заканчивается 10 декабря», — сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в среду.

Напомним, 11 ноября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Нур-Султане планируется провести в конце ноября или в начале декабря.

Переговоры по урегулированию конфликта Сирии в Нур-Султане проводятся с 2017 года.

XIII раунд переговоров по Сирии проходил в Нур-Султане с 1 по 2 августа включительно. В переговорах участвовали делегации стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей были приглашены представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака, которые впервые приняли участие в астанинском переговорном процессе.