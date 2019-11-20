Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ — Почти 60 человек эвакуировали из неисправного автобуса на трассе Самара – Шымкент, сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел РК Нурсултан Нурахметов.

«20 ноября в 11.45 на 871 км международной автодороги Самара – Шымкент из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки Van Hool. В салоне находились 57 человек, из них 55 – граждане Узбекистана. Спасатели эвакуировали пассажиров в кафе «Все вкусно» поселка Бугетсай», — сообщил Нурахметов в среду.

Он уточнил, что эвакуированные в медицинской помощи не нуждаются.