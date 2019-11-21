Курс доллара изменился разнонаправленно в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду изменился разнонаправленно: в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы доллар подешевел, в Шымкенте – подорожал, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т386,8, а продают по Т388.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т386,8, а продажи – Т388,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,7, а продажи – Т388,2.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на четверг, составляет Т387,37.