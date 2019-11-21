Информпортал «ПОЧЕМУ» на казахском языке появился в Казахстане

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Алматы. 21 ноября. КазТАГ — Информационно-аналитический портал NEGE.KZ на казахском языке стал источником разнообразной информации в казахстанском сегменте глобальной сети интернет, сообщает корреспондент агентства.

«О появлении нового информ-ресурса узнал совершенно случайно на автобусной остановке. Там, по всей видимости, студенты обсуждали ситуацию с досрочным возвращением казахстанских студентов с Гонконга, охваченного несколько месяцев многотысячными митингами. Спросил об источнике этой новости, они показали смартфон и сообщили: какой-то новый сайт со звучащим названием NEGE, что в переводе на русский означает ПОЧЕМУ?» — говорит наш журналист.

Тут же через айфон зашел на NEGE.KZ. Скажу сразу, понравилось: и дизайн, и подача новостей. Рубрики – мир, страна, политика, экономика, культура, спорт. Пробежал по заголовкам и тут редакция задает один и тот же вопрос: Почему дорогой газ в Нур-Султане? Почему певцы так любят снимать кино? Почему не будет общей валюты? Почему из Гонконга вернулись студенты? Обратил внимание на мультимедийную рубрику, есть видео хорошего качества и еще одно новшество – забытая многими карикатура в исполнении талантливого художника Галыма Смагула.

Поинтересовался выходными данными и там все на месте – учредитель NEGE Media, есть и госрегистрация. Хотел связаться с редакцией, но там только адрес и электронная почта. Теперь хочу задать встречный вопрос: ПОЧЕМУ не указан телефон для связи с сотрудниками информпортала?

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