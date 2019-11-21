Лекарства на Т50 млрд закупили для бесплатного лекобеспечения в Казахстане на 2020 год

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Лекарства на Т50 млрд закупили для бесплатного лекарственного обеспечения в Казахстане на 2020 год, сообщает пресс-служба ТОО «СК-Фармация».

«В рамках тендера разыгрывались 308 наименований медикаментов. Из них по итогам тендера закуплено 208 наименований на сумму Т50 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что сейчас вновь объявлены на закуп препараты, по которым не было заявок от потенциальных поставщиков.

«Среди них – некоторые дозировки популярных антигипертензивных препаратов, таких как индапамид и эналаприл, мотопролол и карведилол, препарат для лечения несахарного диабета десмопрессин, лекарство для лечения психических заболеваний карбамазепин, вакцина дифтерийно-столбнячно- коклюшная, комбинированная с вакциной против полиомиелита и вакциной против гемофильной инфекции типа b, АРВ-препараты для лечения пациентов с ВИЧ зидовудин и лопинавир, а также лекарства для пациентов после трансплантации – такролимус и микофеноловая кислота», — уточнил единый дистрибьютор.

Также стало известно, что в настоящее время идет прием заявок для участников тендера, итоги которого будут подведены в декабре, по закупу 253 наименований на общую сумму Т40 млрд.

«Среди объявленных на тендер препаратов – те, которые не разыгрались в рамках первого тендера, а также безаналоговые лекарства, которые производители планируют поставлять через дистрибьюторов, отказавшись от прямого контракта», — пояснили в «СК-Фармация».

Кроме того, сообщается, что небольшая задержка с проведением тендера произошла из-за технических сбоев портала электронных закупок лекарств на базе платформы Центра электронных финансов, «произошедших из-за проводимой в настоящее время интеграции с платформой Фонда социального медицинского страхования (ФСМС)». Однако, заверил единый дистрибьютор, «технические проблемы были устранены, и сейчас портал функционирует в стандартном режиме»,

«Министерство здравоохранения РК проводит анализ по тем препаратам, по которым поставщики не стали подавать заявки для участия в тендере – будь то остановка производства, дефицит субстанции во всем мире, задержка производства лекарства, низкая предельная цена, из-за которой поставка препаратов в страну для производителя становится нерентабельной, или иные обстоятельства. Анализ поможет установить причины невозможности закупа, и, по возможности, устранить их для последующего закупа», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего на 2020 год в список лекарств и медизделий, закупаемых у единого дистрибьютора, вошло 1331 наименование, на 1308 из которых поступили заявки от медицинских организаций.

«К настоящему моменту закуплено уже 70% от этого объема на сумму Т132 млрд. Помимо завершившегося тендера, сейчас единым дистрибьютором уже заключены договоры с отечественными фармзаводами на поставку 544 наименований медикаментов. У иностранных производителей лекарств, не имеющих зарегистрированных в Казахстане аналогов, закуплено 111 позиций. С международными организации структуры ООН заключены договоры на поставку 4 из 24 запланированных лекарственных препаратов. Прогнозная экономия при закупе уже на текущий момент составляет Т13,6 млрд», — уточнил единый дистрибьютор.