Очистить воздух в Алматы можно за пять лет, но нужно, чтобы чиновники работали

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Очистить атмосферный воздух в Алматы можно в течение пяти лет, считает эксперт в области энергетики, модератор инициативной группы по подготовке программы по очистке воздуха Асет Наурызбаев.

«Опыт других стран показывает, что привести атмосферный воздух в Алматы в соответствие параметрам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) можно в течение пяти лет – нужно просто начать работать», — сказал Наурызбаев на экологической конференции «Чистый воздух Алматы» в четверг.

При этом он подчеркнул, что его заявление нисколько не отдает популизмом.

«Нам не нужен популизм в стиле «давайте почистим воздух за бесплатно», такого не бывает. Помимо написания программы документа, который мы положим на стол чиновников, нужно, чтобы программа была принята. Поэтому мы должны развить мощное общественное давление, создать экспертную площадку для обсуждения вопросов, чтобы и общественность, и власть понимала, в чем проблема, и принимались ответственные решения. Так что наша вторая задача – вовлечь максимальное количество людей», — полагает Наурызбаев.

При этом он признает, что сегодня активисты группы не знают ответов на все вопросы, потому что часть вопросов – бесспорны, часть – спорны.

«Помимо общественного транспорта, предприятий энергетики и частного сектора, отапливаемого углем, еще одним фактором, влияющим на состояние воздуха, на наш взгляд, является градостроительство. Системный подход был утрачен, хаотичная застройка Алматы и предгорий привела к образованию мощной приповерхностной линзы, где скапливается смог и происходит такое явление, как температурная инверсия, и ветра начинают гулять поверх этой линзы – в результате мы не получаем проветриваемости города. И это направление мы тоже включили в нашу будущую программу», — привел эксперт пример.

В том, что в мире имеются положительные примеры борьбы с загрязнением, его поддержала эколог Айымгуль Керимрай.

«Как пример успешной борьбы с загрязнением воздуха можно привести Пекин, где за 2015-2017 годы снижение вредных выбросов в атмосферу составило 35%. И это – за счет снижения потребления угля. Так, в Пекине запретили сжигать уголь в домохозяйствах, закрыли часть угольных станций, а на оставшихся установили датчики и достигли снижения уровня выбросов до 70% за счет ультрасовременных методов очистки. Это было недешево, но учитывая, какой экономический эффект они получили (снижение уровня смертности, заболеваемости, повышение производительности труда), такое решение было принято», — рассказала Керимрай.

Ссылаясь на данные Всемирного банка (ВБ), эколог сообщила, что в Алматы экономические потери в связи с загрязнением воздуха составляют $486,2 млн в год.

«Это данные ВБ от 2011 года, сейчас эти цифры наверняка выше и будут только расти, если не начать ничего делать», — уточнила Керимрай.

Эксперт в области устойчивого транспорта Елена Ерзакович предложила ряд мер, которые могут помочь в снижении выбросов от автотранспорта.

«По данным полиции, в Алматы зарегистрировано 580 тыс. автомобилей, и доля автомобилей старше 20 лет – одна треть. Сейчас очень много программ льготного кредитования на покупку автомобиля, но в них очень мало экологических параметров. Банки готовы давать кредиты на любые автомобили, но хотелось бы, чтобы они выдавались на покупку только современной техники. Также необходимо повышать требования к качеству топлива на всех уровнях. Я недавно с ужасом послушала: наши НПЗ и правительство отчитываются, что заводы после модернизации производят топливо самого высокого качества, но любой автомобилист вам скажет, что это, мягко говоря, заблуждение», — отметила Ерзакович.