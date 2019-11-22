Экс-глава Шалкарской дистанции пути филиала КТЖ оштрафован на Т36 млн за взятку

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Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Бывший начальник Шалкарской дистанции пути филиала АО «НК «КТЖ» Актюбинского отделения магистральной сети А. Каракушиков оштрафован на Т36 млн за взятку, сообщает антикоррупционная служба.

«21 ноября приговором Шалкарского районного суда, указанное лицо признано виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере Т36 млн, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

По материалам дела, бывший железнодорожный чиновник получил взятку в размете Т1,2 млн от гражданина за трудоустройство его сына.

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