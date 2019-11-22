Война Миров. Эрдоган жестко «погостил» у Трампа

Курды, С-400, геноцид и возвращенное письмо

В дипломатической битве при Белом доме 12-13 ноября набирающая обороты Неоосманская империя в лице Реджепа Тайипа Эрдогана по очкам переиграла гипердержаву США во главе с Дональдом Трампом. Можно объяснять это состоянием холодной войны в американском истеблишменте между республиканцами («промышленниками») и демократами («банкирами»), сложностью геополитических раскладов на Большом Ближнем Востоке, личностными характеристиками лидеров Анкары и Вашингтона, но факт остается фактом: Турция ни по одному принципиальному вопросу на уступки не пошла.

Президенты Реджеп ЭРДОГАН и Дональд ТРАМП. (Фото: washingtonpost)

До эпохи постмодернизма вещи, которые позволили себе президенты Трамп и Эрдоган в отношении друг друга, запросто могли быть истолкованы как поводы к войне. Сначала хозяин Овального кабинета пишет письмо турецкому «султану» без соблюдения дипломатических пассажей и просит «не быть дураком» из-за начатой военной операции «Источник мира» против сирийских курдов. Потом Реджеп Эрдоган возвращает письмо Дональду Трампу при личной встрече. Однако американский лидер никак не отреагировал на «ответку», после чего главы США и Турции провели совместную пресс-конференцию и расстались внешне спокойно.

Проблемы тем временем остались. Эрдоган требует от своего союзника по НАТО безусловной поддержки по «курдскому вопросу». Президент Трамп защищает курдов вяло, в основном сосредоточившись на сирийских нефтяных месторождениях, которые американцы контролируют и эксплуатируют благодаря взаимодействию с курдскими вооруженными формированиями. Но все-таки защищает. Курдский командующий (на сирийской территории) Мазлум Кобани (Ферхат Абди Шахин) приглашен Дональдом Трампом посетить Белый дом. При этом президент Турции требует выдать командующего Сирийскими демократическими силами (СДС) Анкаре, в случае его появления на территории США.

С двух сторон торг идет не мелочный. В случае эскалации конфликта по линии Вашингтон – Анкара обеим сторонам есть что терять. На турецкой территории находится авиабаза Инджирлик. В 1974 году, после того как турецкие войска высадились на Кипре – в Турции используется формула «Операция по поддержанию мира на Кипре» (кодовое название «Аттила») – конгресс США объявил Турции эмбарго на поставки оружия. Анкара в ответ закрыла все американские базы ВВС на своей территории, кроме Инджирлика и авиабазы в Измире. Сделано это было в рамках соблюдения договоренностей по линии НАТО, но в самом минимальном объеме. В 1978 году США и Турция снова помирились. Заметим, что все это происходило при живом СССР и в период Холодной войны. Теперь Советского Союза, а с ним и консолидирующего врага нет, тогда как интересы Вашингтона и Анкары все сильнее расходятся.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 – еще один ракурс проблем в треугольнике Турция – США – НАТО. Если Белый дом будет неконструктивно давить на Анкару, то с таким харизматичным лидером как Реджеп Эрдоган Турция вполне может покинуть лагерь НАТО (у нее ведь и с государствами Евросоюза конфликтная составляющая усиливается). Сам президент Трамп называет Североатлантический альянс обузой для США и требует от союзников по военному блоку больше денег на оборону, однако и хозяин Овального кабинета пока не готов к тому, чтобы НАТО лишилось Турции (вторая по численности сухопутная армия в блоке). Вдобавок демократическое большинство в конгрессе пытается провести специальный закон, который запретит Дональду Трампу выходить из НАТО. Голос разума, голос денег, голос крови, голос власти – пойди разбери что-нибудь в этом хоре…

Армянское лобби десятилетиями пытается добиться от властей США резолюции, признающей резню армян на территории Османской империи в годы Первой мировой войны геноцидом. Процесс шел медленно и без особых надежд на успех. А потом турецкие вооруженные силы и их прокси-структуры по приказу Реджепа Эрдогана входят в северо-восточные районы Сирии и в считанные дни после этого палата представителей конгресса резко признает геноцид. Отдельно указывается, что правовой статус документа не требует одобрения со стороны сената или подписи президента. Однако в день прилета турецкого президента в Вашингтон сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал резолюцию по геноциду. Теперь получается, что прописать «стоп» признанию все-таки можно. Политика двойных стандартов – ничего не попишешь, но ведь меру где-то надо иметь.

Сам президент Трамп, разворачивая американскую государственную машину от обслуживания интересов банкиров (в первую очередь транснациональных) в сторону национальных производственников объясняет это тем, что существующей мощи США не хватает для контроля всего мира. В 1944 году, на момент основания бреттон-вудской системы, на Вашингтон приходилось более 50% мирового производства и потребления. В 2018 году США имели долю в 34% от мирового потребления, но всего 18% (округленно) в глобальном производстве. Экономист Михаил Хазин утверждает, что на момент складывания существующей сегодня мировой хозяйственной модели банкиры присваивали себе 5% генерируемой глобальной экономикой прибыли, а сейчас около 50%.

Желание Дональда Трампа и стоящих за ним сил «отжать» у финансистов 45% наталкивается не только на естественную жадность банкиров, но и на всю выстроенную в их пользу за десятилетия инфраструктуру. К тому же современной мир с одной стороны пестрый и сложный, а с другой взаимосвязанный, что приводит к сеансу одновременной игры на самых разных фронтах и направлениях. Турецкий эксперт Фатма Барыш Эфе (Fatma Barış Efe) в данном контексте отмечает: «На Ближнем Востоке Россия играет в шахматы. Она может видеть на три-четыре хода вперед. Америка играет в покер… Она постоянно блефует. А Турция играет в лото… Тянет бочонки – а там как повезет…».

Применяемый президентом Трампом метод блефования дал глубинный сбой еще в ситуации с Ким Чен Ыном. По приказу главы Белого дома к северокорейским берегам отправились три авианосца и атомные субмарины, Пхеньяну обещали ядерный удар. Ким Чен Ын призывал Дональда Трампа не дрейфить и смелее приближать ядерный апокалипсис, но тот не послушался его «советов» и морские ударные силы уплыли восвояси. После этого были переговоры, где американский лидер назвал северокорейского «хорошим парнем».

После северокорейского кейса многим казалось, что президент Трамп будет сдержаннее в своих громких заявлениях, чтобы не выглядеть балаболом. Потом Дональд Трамп реально отдал приказ о ракетной атаке по сирийской авиабазе Эш-Шайрат и два американских эсминца 59-60 «Томагавков» выпустили. Получилось эффектно и многие снова увидели в хозяине Овального кабинета крутого парня. И пусть авиабаза уже на следующий день функционировала, зато наблюдатели поверили, что конвенциональной войны президент Трамп (в отличие от ядерной) не боится. Опять громкие заявления и угрозы от американского лидера полились рекой, но иранцы в июне этого года сбили американский беспилотник и никакого обещанного удара по Тегерану не последовало. После этого стали раздаваться оценки, что с серьезным противником – а Иран серьезен однозначно – Дональд Трамп и в конвенциональную войну не ввяжется. Новый электоральный цикл опять же. Все вместе привело к тому, что Реджеп Тайип Эрдоган при визите в Вашингтон принял довольно рискованную модель поведения, но в конечном итоге для своего лото вытянул счастливый бочонок.

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