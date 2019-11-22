Сразу семь автомобилей с подложными госномерами задержали за сутки на дорогах Алматы

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Алматы. 22 ноября. КазТАГ – Сразу семь автомобилей с подложными государственными номерами задержали за сутки на дорогах Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Семь машин с подложными госномерами задержаны за сутки на дорогах Алматы. С начала же текущего года таких фактов на дорогах мегаполиса строевыми подразделениями полиции выявлено 350», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Так, в западном направлении, западнее улицы Гагарина по проспекту аль-Фараби сотрудниками спецбатальона был остановлен автомобиль марки Audi.

«Государственный регистрационный номерной знак данного транспортного был старого образца, он показался инспекторам сомнительным. В ходе проверки установлено, что госномер – подложный. И, как следствие – в отношении водителя, гражданина Д., 1969 года рождения, возбуждено административное производство по частям 3 и 4 статьи 590 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств) КоАП РК», — сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

Он отметил, что сам водитель с правонарушением согласен и возражений не имеет.

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«Он был отстранен от управления данным ТС. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку ДП города Алматы», — добавил Мураталиев.

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