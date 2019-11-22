Казахстан и США подписали меморандум по созданию регионального энергорынка ЦА

Нур-Султан. 22 ноября. КазТАГ – Казахстан и США подписали меморандум по созданию регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии (ЦА), сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества, подписав меморандум о взаимопонимании, который поможет создать рыночный центрально-азиатский региональный рынок электроэнергии (CAREM)», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как отметил заместитель помощника администратора USAID по странам Азии Хавьер Пьедра, «интегрированный CAREM не только сэкономит деньги и повысит энергетическую безопасность и экономическую стабильность, но также облегчит коммерческую торговлю и привлечет инвестиции в энергетические сектора всех пяти стран Центральной Азии и соседних стран Южной Азии».