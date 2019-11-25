Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Более чем на Т12 млрд завысили стоимость проекта рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» недалеко от Актау, передает корреспондент агентства.

«В ноябре 2018 года комитетом внутреннего государственного аудита министерства финансов проведен государственный аудит, по результатам которого даны аудиторское заключение и предписание об устранении выявленных нарушений. Так, по итогам аудита установлено завышение стоимости проекта на сумму Т12,049 млрд», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос депутатов сената.

По словам главы правительства, заключение обосновывается тем, что при разработке проектно-сметной документации (ПСД) сметная стоимость определялась базисно-индексным методом, «тогда как с июля 2015 года определение сметной стоимости строительства производится ресурсным методом».

«В настоящее время материалы аудита переданы в агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и генеральную прокуратуру для принятия по ним процессуального решения. В связи с чем, вопрос финансирования проекта из республиканского бюджета в 2020 году будет рассмотрен по итогам решения, принятого правоохранительными органами», — добавили Мамин.

11 октября сенаторы, обращаясь с запросом к руководителю кабмина, указали на то, что хвостохранилище является крупным источником загрязнения экологии и представляет существенную угрозу здоровью жителей Мангистау. Однако, по словам парламентариев, проблема рекультивации не находит своего решения многие годы, что вызывает озабоченность у жителей области. Они напомнили премьеру, что в рамках его визита в мае, он давал протокольное поручение министерству энергетики совместно с министерством финансов и акиматом Мангистауской области «рассмотреть вопрос по восстановлению объема финансирования проекта рекультивации хвостохранилища при уточнении бюджета на 2019 год». Однако, отметили депутаты, «в конечном счете финансирование выделено не было». Сенаторы попросили Мамина предусмотреть финансирование для реализации проекта рекультивации хвостохранилища в республиканском бюджете на 2020 год.