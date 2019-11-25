Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ на 1 ноября составили Т10,56 трлн

Алматы. 25 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Пенсионные накопления вкладчиков АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) за январь-октябрь 2019 года составили Т10,559 трлн, сообщил Национальный банк Казахстана.

«Пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ за январь-октябрь 2019 года составили Т10,559 трлн. Из них накопления по обязательным пенсионным взносам составили Т10,319 трлн, по добровольным – Т1,921 млрд, по обязательным-профессиональным – Т238 млрд», указывается в отчете, размещенном на сайте Национального банка в понедельник, в Алматы.

Прирост пенсионных накоплений за отчетный период составил Т1,182 трлн, отмечается в документе.

Также, пенсионные выплаты составили на 1 ноября Т170,25 млрд.

Начисленный инвестиционный доход – Т599,35 млрд.

Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков, по данным Нацбанка, на 1 ноября 2019 года составило по обязательным пенсионным взносам 9 846 699 счетов (из них без пенсионных накоплений – 201 529, по добровольным – 38 644 (14 504), по обязательным-профессиональным пенсионным взносам – 486 746 (18 352).