Экс-глава Национального центра тестирования РК приговорен к 3,5 года лишения свободы

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Нур-Султан. 25 ноября. КазТАГ – Бывший директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки Казахстана Рамазан Алимкулов приговорен к 3,5 года лишения свободы, сообщает антикоррупционная служба.

«22 ноября приговором специализированного межрайонного следственного суда по уголовным делам города Нур-Султан Алимкулов признан виновным в получении взятки и осужден к 3,5 годам лишения свободы. Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Напомним, Алимкулов подозревался в получении взятки в сумме Т5 млн за нерасторжение договоров по оказанию гостиничных услуг, беспрепятственное подписание актов выполненных работ, попустительство и общее покровительство.

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