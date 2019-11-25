Астана. 25 ноября. КазТАГ – С 85 до 20 могут сократить число вузов для подготовки учителей в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Министерством (образования и науки – КазТАГ) готовятся дополнительные требования к вузам, имеющим приложение к лицензии на подготовку педагогов – их у нас 85. В настоящее время сложилась такая ситуация, когда практически каждый многопрофильный вуз готовит учителей. При этом качество оставляет желать лучшего. В этой связи через ужесточение требований планируется сократить количество вузов, готовящих учителей, с 85 до 20-25», — сообщил в понедельник министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.

По его словам, «готовить специалистов по другим направлениям они смогут, но лицензия именно по педагогике может быть отозвана».

«Ориентировочно, останется по одному сильному вузу в регионе и несколько вузов в Алматы, ведущих подготовку учителей», — добавил министр.

Он отметил, что МОН ведет проверки в высших учебных заведениях страны.

«На сегодняшний день проверено 13 вузов, которые вошли в перечень по системе оценки рисков. Из них, в пяти – нарушения выявлены повторно, в связи c чем на месяц приостановлены лицензии. Также наложены штрафы на 12 вузов, по одному вузу дело направлено в суд. До конца года планируем проверить еще 12 вузов на исполнение ранее данных предписаний. При обнаружении повторных нарушений, документы будут направлены в суд для отзыва лицензии и закрытия вузов. Кроме того, в настоящее время рассматривается норма, которая даст право нам, как органу, выдающему лицензию, при выявлении нарушений самостоятельно отзывать лицензии у недобросовестных вузов. Данная инициатива была поддержана главой государства», — добавил глава ведомства.

Как напомнил министр, сейчас для отзыва лицензии МОН должен обращаться в суд, при необходимости – пройти все процедуры обжалования и так далее.

«Кроме того, распоряжением премьер-министра создана комиссия при правительстве по оптимизации вузов. Помимо сказанного, нами значительно усиливаются квалификационные требования к вузам», — уточнил Аймагамбетов.

По его словам, «есть такие факты, когда в вуз поступает 100 человек, а выпускается 800 за счет того, что учебное заведение собирает всех отчисленных за неуспеваемость студентов из других вузов, зачисляет и выдает им дипломы».

«Еще один факт: в этом году 37 тыс. студентов «перевелись» через семестр или год обучения из вузов ближнего зарубежья в несколько, в основном небольших, казахстанских вузов. По нашей информации, определенное количество студентов фактически сдает документы в казахстанский вуз, а для обхода требования о наличии сертификатов ЕНТ те, в свою очередь, отправляют документы в зарубежный вуз и через семестр или год также виртуально переводят обратно», — проинформировал глава МОН.

Он отметил, что «есть региональные частные вузы, где обучаются по 20-23 тыс. студентов, большинство из которых на занятия, как правило, не ходят».

«Именно поэтому министерством проводится жесткая политика в отношении таких случаев и недобросовестных вузов. Очевидно, что эти меры задевают бизнес интересы многих и нравятся далеко не всем, но, тем не менее, согласно поручениям Елбасы и главы государства, министерством будет продолжена политика по обеспечению качества в сфере высшего образования», — заключил Аймагамбетов.