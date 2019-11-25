«Данияр Ашимбаев: От перехода на мажоритарную систему толку не будет». «Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП?». «В Казахстане предложили оставить кириллицу». «От взяток до продажи органов: отечественная медицина на обочине»

Сетевой Казахстан 25 ноября 2019г.

VTEME . KZ . «Данияр Ашимбаев: От перехода на мажоритарную систему толку не будет» — Известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал предложение бывшего посла Казахстана в Грузии Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА о проведении референдума по изменению Конституционного закона о выборах и закона «О политических партиях». По словам Данияра Ашимбаева, комментарий Ертысбаева «выглядит исключительно как самореклама». «Промолчу по поводу того, что экс-советник и экс-посол особо не возмущался, когда переходили с мажоритарной системы на пропорциональную или ужесточали закон о партиях, — написал политолог на своей странице в Facebook. — С «мажоритарки» ушли не из-за того, что власть там вечно боролась с оппозицией, а из-за беспрецедентной, особенно в последние годы, электоральной коррупции и информационных войн окружного масштаба. Реально округов, где против власти шла именно оппозиция было немного. В основном драки шли между представителями местного истеблишмента. Помнится, в одном из округов в 2004 году выдвинулись два заместителя акима области, которых еле-еле развели по сторонам.

RITMEURASIA . ORG . Федор КОЛОСКОВ – «ОПК Казахстана после испытания трудными временами» — Оборонная промышленность Казахской ССР не являлась исключением и работала в одной связке с предприятиями ВПК СССР, расположенными в других республиках. Как и в них, распад Советского Союза сказался на казахстанской «оборонке» не лучшим образом: от разрыва кооперационных связей между заводами, неожиданно для себя оказавшимися в различных странах, не выиграл никто. Но время идёт. Где-то военная промышленность сумела преодолеть спад и добиться новых высот, где-то жизнь отрасли едва теплится, а кое-где и вовсе отказались от производства вооружений в пользу закупки зарубежных образцов боевой техники и оружия. Как с этим вопросом обстоят дела у Казахстана?

CAMONITOR . KZ . «Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП?» — С момента появления глобальной китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) прошло более шести лет. За это время она успела перерасти из внутриэкономического проекта КНР по созданию транспортно-коммуникационных коридоров со странами Азии, Африки и Европы в концепцию нового мирового порядка. И хотя такая перспектива у многих вызывает скепсис, а некоторые развитые государства и вовсе смотрят на нее враждебно, 136 стран и 30 международных организаций уже поддержали КНР, подписав документы о сотрудничестве. Это значит, что реализация инициативы идет полным ходом. Вопрос лишь в том, куда она нас в итоге заведет.

«Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?» — Качество школьных учебников является одной из постоянно будируемых и раздражающих общественное мнение тем. Не составляют исключения и учебники истории. Каково их состояние, насколько они соответствуют предъявляемым требованиям? С просьбой ответить на эти вопросы мы обратились к самим школьным педагогам. Они согласились дать свою оценку на условиях анонимности, поэтому мы решили обозначить наших собеседников цифрами 1 и 2.

KZ . MEDIA . Назира ДАРИМБЕТ – «В Казахстане предложили оставить кириллицу» — Только так можно сохранить культурное наследие, пишет в своем материале публицист Дастан ЕЛДЕС, на портале Qazaquni.kz. Ниже предлагаем его точку зрения в переводе с казахского — Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши колллеги-узбеки и призывают узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить культурное наследие и язык».

PLATON . ASIA . «От взяток до продажи органов: отечественная медицина на обочине» — В то время как подавляющее большинство наших больниц оснащены на уровне прошлого века. Параллельно, конечно, остро востребовано улучшение качества нашего медицинского образования, с ростом соответствующих инвестиций. В этой связи показательно, что значительное количество тяжелобольных казахстанцев выезжает на лечение за границу, особенно в Китай, Кыргызстан и Россию, где за относительно низкие цены можно получить более квалифицированное медицинское обслуживание. А своей системе здравоохранения доверие очень низкое. Тем не менее, несмотря на всю описанную «нищету» нашей медицины, есть в ней еще значительное количество сподвижников, энтузиастов, грамотных специалистов, благодаря которым в мире считается, что в казахстанской системе здравоохранения есть очень большой потенциал развития…

365 INFO . KZ . «Ужесточение наказания за изнасилование: за и против» — 20 ноября на пленарном заседании мажилиса депутаты приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс. Если в таком виде документ подпишет президент, надругательство станет тяжким преступлением. Соответственно, и наказание за него будет суровее. Известный эксперт юриспруденции Сергей ЗЛОТНИКОВ считает, что ужесточение наказания за преступления нельзя делать по указанию политиков. — Статья за изнасилование в Казахстане всегда была тяжкой, кроме первой ее части. Я скептически отношусь к принимаемой поправке. Потому что у нас концепция уголовно-правовой политики часто нарушается непродуманным политическим воздействием. Любые изменения, которые вносятся в Уголовный кодекс, должны носить системный характер. Все должно основываться на криминологических исследованиях, а не на директивах.

««Рай для преступников»: полиция не может найти воров по записи с камер» — Пять месяцев назад в дом журналиста Ерканата КОПЖАСАРУЛЫ пробрались воры. Украдены многие ценные вещи. Однако полиции до сих пор не удалось задержать злоумышленников — несмотря на то, что лица преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

TIME . KZ . «Кирдык “вокзальной мафии”?» — Мажилис предложил ввести серьезные штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Разработчики нормы рассказали о случаях, когда максимальная цена билета в 16 тысяч тенге на поезд из столицы в Алматы при перепродаже возрастала до 100 тысяч! Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН в минувшую среду на пленарке возмутился тем, что в законопроекте по вопросам железнодорожного транспорта, одобренном в первом чтении в тот день, нет ни одной нормы для наказания перекупщиков. А существующий штраф в 5 МРП (12 625 тенге) для помогаек он сравнил с комариным укусом: эти деньги отбиваются с первого же перепроданного билета. Нигматулин потребовал к второму чтению законопроекта разработать реальные санкции.

«С таким адвокатом и прокурора не надо» — Заместитель генерального прокурора Марат АХМЕТЖАНОВ подозревает адвокатов, оказывающих гражданам бесплатные (гарантированные государством) услуги, в аффилированности со следственными органами. За последние два года ни один из трех тысяч госадвокатов не обжаловал процессуальные действия следователей. Проблемы адвокатской деятельности обсудили вчера на “круглом столе” в сенате. По данным Ахметжанова, с 2017 года на оказание гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) для социально уязвимых слоев населения из бюджета выделено 5,2 млрд тенге. Прокурорские проверки показали, как осваиваются эти средства.

«Сакен ЖАСУЗАКОВ, экс-министр обороны: Мы все равнялись на Кара-Майора» — В Казахстане обсуждается предложение о присвоении одной из воинских частей имени легендарного Бориса КЕРИМБАЕВА, командира так называемого “мусульманского батальона”, оставившего яркий след в истории афганской войны. Именно он противостоял известному полевому командиру Ахмад Шах МАСУДУ по прозвищу Панджшерский лев, и за голову казахстанского офицера была назначена награда в миллион долларов! В начале 2019 года Борис Тукенович скончался после продолжительной болезни, и теперь память о нем хотят увековечить. Об афганской войне, Кара-Майоре и воспитании молодежи газете “Время” рассказал экс-министр обороны Сакен ЖАСУЗАКОВ.

KURSIV . KZ . «Как за 20 лет архаизировались нравы казахстанского кинематографа» — Сегодня нет лучшего способа снискать добрую дозу хайпа в соцсетях, чем, среди прочего, поднять тему феминизма и эмансипации казахских женщин, сексуальной революции и в ответ получить обвинения в разврате, падении нравов, иначе говоря, в пресловутом уяте. Вся эта ситуация довольно репрезентативно показывает картину: попытки отрефлексировать на тему сексуальной революции, будь то в кино или в общественной жизни, неизменно превращаются во взаимные свары.

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