«Данияр Ашимбаев: От перехода на мажоритарную систему толку не будет». «Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП?». «В Казахстане предложили оставить кириллицу». «От взяток до продажи органов: отечественная медицина на обочине»

День за днем 251 0
Сетевой Казахстан 25 ноября 2019г.

Данияр АШИМБАЕВVTEME.KZ. «Данияр Ашимбаев: От перехода на мажоритарную систему толку не будет» — Известный казахстанский политолог Данияр АШИМБАЕВ прокомментировал предложение бывшего посла Казахстана в Грузии Ермухамета ЕРТЫСБАЕВА о проведении референдума по изменению Конституционного закона о выборах и закона «О политических партиях». По словам Данияра Ашимбаева, комментарий Ертысбаева «выглядит исключительно как самореклама». «Промолчу по поводу того, что экс-советник и экс-посол особо не возмущался, когда переходили с мажоритарной системы на пропорциональную или ужесточали закон о партиях, — написал политолог на своей странице в Facebook. — С «мажоритарки» ушли не из-за того, что власть там вечно боролась с оппозицией, а из-за беспрецедентной, особенно в последние годы, электоральной коррупции и информационных войн окружного масштаба. Реально округов, где против власти шла именно оппозиция было немного. В основном драки шли между представителями местного истеблишмента. Помнится, в одном из округов в 2004 году выдвинулись два заместителя акима области, которых еле-еле развели по сторонам.

RITMEURASIA.ORG. Федор КОЛОСКОВ – «ОПК Казахстана после испытания трудными временами» — Оборонная промышленность Казахской ССР не являлась исключением и работала в одной связке с предприятиями ВПК СССР, расположенными в других республиках. Как и в них, распад Советского Союза сказался на казахстанской «оборонке» не лучшим образом: от разрыва кооперационных связей между заводами, неожиданно для себя оказавшимися в различных странах, не выиграл никто. Но время идёт. Где-то военная промышленность сумела преодолеть спад и добиться новых высот, где-то жизнь отрасли едва теплится, а кое-где и вовсе отказались от производства вооружений в пользу закупки зарубежных образцов боевой техники и оружия. Как с этим вопросом обстоят дела у Казахстана?

CAMONITOR.KZ. «Чем выгодна и чем опасна для Казахстана китайская инициатива ОПОП?» — С момента появления глобальной китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) прошло более шести лет. За это время она успела перерасти из внутриэкономического проекта КНР по созданию транспортно-коммуникационных коридоров со странами Азии, Африки и Европы в концепцию нового мирового порядка. И хотя такая перспектива у многих вызывает скепсис, а некоторые развитые государства и вовсе смотрят на нее враждебно, 136 стран и 30 международных организаций уже поддержали КНР, подписав документы о сотрудничестве. Это значит, что реализация инициативы идет полным ходом. Вопрос лишь в том, куда она нас в итоге заведет.

«Учебники истории Казахстана: правильно ли они учат школьников?» — Качество школьных учебников является одной из постоянно будируемых и раздражающих общественное мнение тем. Не составляют исключения и учебники истории. Каково их состояние, насколько они соответствуют предъявляемым требованиям? С просьбой ответить на эти вопросы мы обратились к самим школьным педагогам. Они согласились дать свою оценку на условиях анонимности, поэтому мы решили обозначить наших собеседников цифрами 1 и 2.

Дастан ЕЛДЕСKZ.MEDIA. Назира ДАРИМБЕТ – «В Казахстане предложили оставить кириллицу» — Только так можно сохранить культурное наследие, пишет в своем материале публицист Дастан ЕЛДЕС, на портале Qazaquni.kz. Ниже предлагаем его точку зрения в переводе с казахского — Еще в 2009 году я писал, что при определенном стечении обстоятельств в Узбекистане возможен возврат к кириллице. Два года назад там стал подниматься этот вопрос. «В результате смены алфавита огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, может превратиться в ненужный хлам», — пишут наши колллеги-узбеки и призывают узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу принять в качестве второго. И я бы поддержал их предложение, чтобы сохранить культурное наследие и язык».

План Сагинтаева План Сагинтаева
1750

PLATON.ASIA. «От взяток до продажи органов: отечественная медицина на обочине» — В то время как подавляющее большинство наших больниц оснащены на уровне прошлого века. Параллельно, конечно, остро востребовано улучшение качества нашего медицинского образования, с ростом соответствующих инвестиций. В этой связи показательно, что значительное количество тяжелобольных казахстанцев выезжает на лечение за границу, особенно в Китай, Кыргызстан и Россию, где за относительно низкие цены можно получить более квалифицированное медицинское обслуживание. А своей системе здравоохранения доверие очень низкое. Тем не менее, несмотря на всю описанную «нищету» нашей медицины, есть в ней еще значительное количество сподвижников, энтузиастов, грамотных специалистов, благодаря которым в мире считается, что в казахстанской системе здравоохранения есть очень большой потенциал развития…

365INFO.KZ. «Ужесточение наказания за изнасилование: за и против» — 20 ноября на пленарном заседании мажилиса депутаты приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс. Если в таком виде документ подпишет президент, надругательство станет тяжким преступлением. Соответственно, и наказание за него будет суровее. Известный эксперт юриспруденции Сергей ЗЛОТНИКОВ считает, что ужесточение наказания за преступления нельзя делать по указанию политиков. — Статья за изнасилование в Казахстане всегда была тяжкой, кроме первой ее части. Я скептически отношусь к принимаемой поправке. Потому что у нас концепция уголовно-правовой политики часто нарушается непродуманным политическим воздействием. Любые изменения, которые вносятся в Уголовный кодекс, должны носить системный характер. Все должно основываться на криминологических исследованиях, а не на директивах.

««Рай для преступников»: полиция не может найти воров по записи с камер» — Пять месяцев назад в дом журналиста Ерканата КОПЖАСАРУЛЫ пробрались воры. Украдены многие ценные вещи. Однако полиции до сих пор не удалось задержать злоумышленников — несмотря на то, что лица преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения.

TIME.KZ. «Кирдык “вокзальной мафии”?» — Мажилис предложил ввести серьезные штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Разработчики нормы рассказали о случаях, когда максимальная цена билета в 16 тысяч тенге на поезд из столицы в Алматы при перепродаже возрастала до 100 тысяч! Председатель мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН в минувшую среду на пленарке возмутился тем, что в законопроекте по вопросам железнодорожного транспорта, одобренном в первом чтении в тот день, нет ни одной нормы для наказания перекупщиков. А существующий штраф в 5 МРП (12 625 тенге) для помогаек он сравнил с комариным укусом: эти деньги отбиваются с первого же перепроданного билета. Нигматулин потребовал к второму чтению законопроекта разработать реальные санкции.

Марат АХМЕТЖАНОВ«С таким адвокатом и прокурора не надо» — Заместитель генерального прокурора Марат АХМЕТЖАНОВ подозревает адвокатов, оказывающих гражданам бесплатные (гарантированные государством) услуги, в аффилированности со следственными органами. За последние два года ни один из трех тысяч госадвокатов не обжаловал процессуальные действия следователей. Проблемы адвокатской деятельности обсудили вчера на “круглом столе” в сенате. По данным Ахметжанова, с 2017 года на оказание гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) для социально уязвимых слоев населения из бюджета выделено 5,2 млрд тенге. Прокурорские проверки показали, как осваиваются эти средства.

Где новые банкноты? Где новые банкноты?
4458

«Сакен ЖАСУЗАКОВ, экс-министр обороны: Мы все равнялись на Кара-Майора» — В Казахстане обсуждается предложение о присвоении одной из воинских частей имени легендарного Бориса КЕРИМБАЕВА, командира так называемого “мусульманского батальона”, оставившего яркий след в истории афганской войны. Именно он противостоял известному полевому командиру Ахмад Шах МАСУДУ по прозвищу Панджшерский лев, и за голову казахстанского офицера была назначена награда в миллион долларов! В начале 2019 года Борис Тукенович скончался после продолжительной болезни, и теперь память о нем хотят увековечить. Об афганской войне, Кара-Майоре и воспитании молодежи газете “Время” рассказал экс-министр обороны Сакен ЖАСУЗАКОВ.

KURSIV.KZ. «Как за 20 лет архаизировались нравы казахстанского кинематографа» — Сегодня нет лучшего способа снискать добрую дозу хайпа в соцсетях, чем, среди прочего, поднять тему феминизма и эмансипации казахских женщин, сексуальной революции и в ответ получить обвинения в разврате, падении нравов, иначе говоря, в пресловутом уяте. Вся эта ситуация довольно репрезентативно показывает картину: попытки отрефлексировать на тему сексуальной революции, будь то в кино или в общественной жизни, неизменно превращаются во взаимные свары.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

Похожие материалы:

  1. «Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация»
  2. Краткосрочный экономический индикатор в Казахстане в январе-октябре составил 104,7%
  3. «Согласно Конституции, президент единственный чиновник, который наделен, безграничной властью». «Госпрограммы, принимаемые в Казахстане, тонут в море фальшивых статданных». «Нужен ли нам казахский национализм? Если да, то какой?»
  4. «Не занимайтесь очковтирательством: Токаев устроил разнос в Кокшетау». «Зачем казахстанцам поддерживать президента?». «Не спрашивайте, что Казахстан может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для Казахстана?». «День теңге. Со слезами на глазах»
  5. Ограничить доходность по нотам Нацбанка предложили в мажилисе

Новости партнеров

Загрузка...